Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 18:12

Дефицит бензина в 2026 году: как изменился спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG

Дефицит бензина в 2026 году: как изменился спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG

Кризис на АЗС переписал рейтинг продаж: почему LADA Vesta CNG и Largus CNG стали главными хитами лета 2026

Дефицит бензина в 2026 году: как изменился спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG

В условиях топливного кризиса середины 2026 года россияне обратили внимание на битопливные автомобили LADA. Спрос на модели с заводским ГБО резко вырос, а дилеры фиксируют очереди и новые условия покупки. Разбираемся, что происходит на рынке.

В условиях топливного кризиса середины 2026 года россияне обратили внимание на битопливные автомобили LADA. Спрос на модели с заводским ГБО резко вырос, а дилеры фиксируют очереди и новые условия покупки. Разбираемся, что происходит на рынке.

Топливный кризис, разразившийся в России летом 2026 года, стал настоящим испытанием для автомобилистов и рынка новых машин. Дефицит бензина, вызванный повреждениями нефтеперерабатывающих заводов и резко растущим спросом, заставляет многих пересматривать свои предпочтения при выборе автомобиля. На этом фоне битопливные версии LADA, способные работать как на бензине, так и на метане, неожиданно вышли на первый план.

Раньше такие автомобили не пользовались особой популярностью, но сейчас ситуация изменилась. По информации-пресс-службы АВТОВАЗа, спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG вырос настолько, что дилеры формируют очередь на поставку. В некоторых регионах приобрести такие машины можно только через дилерские центры сети LADA BUSINESS. В современных условиях битопливные модели доступны только у двух дилеров, и даже там их приходится ждать несколько месяцев.

Покупатели обязуются внести предоплату в размере 50% от стоимости, но окончательная цена будет изменена только после получения автомобиля. Если завод сохранит прежние условия, стоимость останется прежней, однако, при подорожании топлива или комплектующих, цена может вырасти. Государственная субсидия на приобретение газомоторной техники по-прежнему действует и составляет до 366 тысяч рублей, что делает такие автомобили более доступными.

В некоторых регионах дилеры отмечают, что метановые версии LADA, особенно Largus CNG, стали пользоваться повышенным спросом. Чтобы выдержать этот ажиотаж, на модели устанавливается дополнительное оборудование, а оплата при покупке больше не предусматривается. Сейчас идет заказная кампания на сентябрь 2026 года, но в первый месяц осени Vesta CNG и Largus CNG временно включены для заказа. Срок поставки в среднем составляет до одного месяца, однако в отдельных случаях ожидание может затянуться.

Интерес к битопливным автомобилям приводит не только к экономии топлива, но и позволяет избежать проблем с заправкой в ​​условиях дефицита бензина. Заводская газобаллонная система LADA может снизить расходы на обслуживание, а поддержка государства делает покупку еще выгоднее. Топливный кризис уже повлиял на поведение водителей: например, вопросы безопасности транспортировки топлива в личном авто подробно разбирались в материалах о рисках хранения бензина в багажнике.

Битопливные LADA комплектуются заводским ГБО, позволяющим использовать как бензин, так и метан. Это не только снижает затраты, но и расширяет возможности эксплуатации в условиях нестабильного рынка топлива. По данным отраслевых аналитиков, эти решения могут стать трендом в течение многих лет, особенно если ситуация с поставками бензина не стабилизируется. 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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