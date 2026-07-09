Топливо есть не везде, зарядок — мало: сможет ли электрический транспорт заменить бензин на фоне кризиса

Дефицит бензина в 2026 году: как меняется рынок электромобилей и гибридов

В 2026 году ограничения на продажу бензина в большинстве регионов России спровоцировали заметные изменения в структуре спроса на электромобили и гибриды. Рост цен на топливо и новые законы заставляют покупателей пересматривать свои предпочтения. Эксперты отмечают, что ситуация может привести к долгосрочным переменам на рынке.

В 2026 году ограничения на продажу бензина в большинстве регионов России спровоцировали заметные изменения в структуре спроса на электромобили и гибриды. Рост цен на топливо и новые законы заставляют покупателей пересматривать свои предпочтения. Эксперты отмечают, что ситуация может привести к долгосрочным переменам на рынке.

В июне 2026 года российский топливный рынок оказался под давлением: ограничения на продажу бензина затронули 61 регион, а цены на топливо продолжили расти. Это не только усложнило жизнь автомобилистам, но и стало катализатором структурных изменений в автомобильной отрасли. Снижение биржевых объёмов торгов АИ‑92 и АИ‑95, а также рост цен на бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, заставили многих задуматься о переходе на альтернативные виды транспорта.

Параллельно в первом полугодии 2026 года в России заметно выросло число регистраций электромобилей. По информации «Автостата», за первые четыре месяца года зарегистрировано 3178 новых электрокаров, а количество зарядных станций, по данным сервиса 2Chargers, увеличилось на 18% всего за две недели июня. Это говорит о том, что владельцы электромобилей стали активнее использовать свои машины, реагируя на сложности с топливом.

Однако ситуация на рынке остаётся неоднозначной. С одной стороны, спрос на электрифицированный транспорт растёт, с другой — инфраструктура зарядных станций не поспевает за увеличением парка электромобилей. Особенно остро это ощущается за пределами крупных городов, где нагрузка на существующие станции становится критической. В результате многие водители сталкиваются с очередями и необходимостью планировать маршруты с учётом доступности зарядки.

Внесли свою лепту и регуляторные изменения. В 2026 году вступили в силу новые правила начисления утилизационного сбора для физических лиц, что усложнило ввоз автомобилей с мощными двигателями внутреннего сгорания, включая часть подключаемых гибридов. Это привело к смещению спроса в сторону локально произведённых электромобилей, доля которых, по данным «Автостата», достигла 52,5% рынка. В сегменте импортных машин наблюдается переход от чистых электрокаров к гибридным моделям, что подтверждается статистикой по брендам.

В отрасли отмечают, что реальное влияние топливного кризиса на структуру спроса проявится через несколько месяцев. Как считает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков, изменения в потребительском поведении станут заметны не сразу, а на горизонте двух–трёх месяцев. Аналитики подчёркивают, что макроэкономические и потребительские факторы действуют одновременно, усложняя прогнозы по стабилизации рынка.

Важный аспект — развитие сервисной инфраструктуры. В 2026 году устойчивый рост показывают компании, специализирующиеся на обслуживании и программной адаптации китайских электромобилей и гибридов, поступающих по параллельному импорту. Это направление становится ключевым для поддержки новых владельцев, особенно в условиях ограниченного доступа к официальным сервисам.

В заключение важно отметить несколько ключевых фактов:

импорт бензина из Беларуси в июне вырос кратно, но этого оказалось недостаточно для стабилизации ситуации;

рост регистраций электромобилей сопровождается отставанием в развитии зарядной инфраструктуры;

новые законы усложнили ввоз мощных гибридов, что влияет на структуру рынка.

Все это создаёт условия для постепенного перераспределения спроса внутри сегмента электрифицированных автомобилей, но не обещает резкого скачка в ближайшие месяцы. Российским водителям стоит внимательно следить за изменениями, чтобы своевременно адаптироваться к новым реалиям.

Для понимания масштабов изменений стоит обратить внимание на публикацию, где подробно разбирается, как нестабильные поставки топлива и решения властей влияют на выбор между бензиновыми и альтернативными моделями — эксперты анализируют реакцию рынка на дефицит топлива и новые предложения автопроизводителей.