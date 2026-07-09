Почему заправка стала испытанием - и как не остаться без машины

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 июля 2026, 18:37

Дефицит бензина в России: водителей ждут новые расходы и риски

Дефицит бензина в России: водителей ждут новые расходы и риски

Почему заправка стала испытанием - и как не остаться без машины

Дефицит бензина в России: водителей ждут новые расходы и риски

В стране наблюдается нехватка качественного топлива. Водители сталкиваются с неожиданными трудностями. Эксперты предупреждают о возможных поломках. Альтернативы есть, но не для всех.

В стране наблюдается нехватка качественного топлива. Водители сталкиваются с неожиданными трудностями. Эксперты предупреждают о возможных поломках. Альтернативы есть, но не для всех.

В 2026 году российский рынок топлива оказался в сложной ситуации: на автозаправках все чаще не хватает привычного бензина, а качество доступного горючего вызывает вопросы. Для многих автомобилистов это стало настоящим испытанием - заправиться без опаски за двигатель теперь удается не всегда. Власти вынуждены принимать экстренные меры, чтобы не допустить полного коллапса на дорогах.

В условиях острого дефицита обсуждается разрешение на продажу топлива с пониженными экологическими стандартами. Такой шаг может временно решить проблему очередей на АЗС, но приведет к ускоренному износу современных моторов. Особенно уязвимы иномарки с чувствительными системами впрыска и катализаторами - они могут выйти из строя после нескольких заправок некачественным бензином.

Попытки стимулировать внутренний рынок через налоговые изменения пока не дали ощутимого результата. Если нефтеперерабатывающие заводы простаивают или логистика нарушена, даже самые выгодные льготы не превращаются в реальные литры на колонках. Водителям приходится выбирать между риском для техники и ожиданием поставок.

Автопроизводители реагируют по-разному. Некоторые компании делают ставку на электромобили, другие предлагают битопливные модели, способные работать на газе и бензине. Например, на рынке появились новые версии Lada Largus и Vesta с газобаллонным оборудованием, а также электрические автомобили от калининградских заводов. Однако массовый переход на альтернативные виды топлива сопровождается бюрократическими сложностями и нехваткой инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что установка газового оборудования требует грамотного подхода: ошибки в настройке могут привести к серьезным поломкам. Кроме того, обслуживание гибридных и электрических машин пока остается дорогим и не всегда доступным за пределами крупных городов. Прогнозируется, что к концу года доля таких автомобилей достигнет 15-18%, но большинство из них будет сосредоточено в мегаполисах.

В условиях ухудшения качества бензина возрастает роль автохимии. Использование современных присадок становится необходимостью для защиты двигателя от вредных примесей. Водителям советуют внимательно следить за состоянием топлива и не экономить на профилактике, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Многие задаются вопросом, можно ли заменить АИ-95 на АИ-92 в случае острой нехватки. Специалисты предупреждают: для современных турбомоторов это крайне нежелательно, так как может привести к детонации и повреждению поршневой группы. В крайнем случае рекомендуется ехать на минимальных оборотах до ближайшей качественной заправки.

Переход на газовое топливо тоже не всегда оправдан: высокая стоимость оборудования и сложности с регистрацией могут свести на нет потенциальную экономию. Кроме того, дефицит запчастей для импортных систем усложняет обслуживание.

Таким образом, ситуация на топливном рынке остается напряженной. Водителям приходится адаптироваться к новым реалиям, искать альтернативы и быть готовыми к дополнительным расходам. Только внимательность и своевременное обслуживание помогут сохранить автомобиль в рабочем состоянии в условиях нестабильности.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Йошкар-Ола Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться