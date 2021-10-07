Дефицит чипов чуть не сместил Lada c первого места (продажи марки в сентябре рухнули в полтора раза)
Нехватку машин испытывали в сентябре большинство крупных игроков рынка. Зато китайские компании продолжали наращивать продажи. Haval и Chery улучшили сбыт более чем вдвое! А паркетник Chery Tiggo 7 впервые ворвался в топ-25 самых продаваемых моделей и занял сразу 18-е место с результатом 1 611 проданных автомобилей, обогнав таких серьезных соперников, как Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и даже объединенное семейство Lada Niva.
Но несмотря на удручающие итоги сентября, суммарная статистика трех кварталов по-прежнему идет в плюсе (+15% результатам к 2020 года). Отчасти это объясняется карантинным провалом апреля-мая прошлого года, когда продавать автомобили можно было только онлайн.
- 1 030 000 РChery Tiggo 7 2021 в Москве
- 1 099 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 435 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 345 507 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 1 410 000 РChery Tiggo 7 2019 в Москве
- 1 799 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 865 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 399 000 РChery Tiggo 7 2019 в Москве
- 1 370 000 РChery Tiggo 7 2019 в Москве
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