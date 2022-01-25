Дефицит чипов еще не закончился: автомобильную промышленность ждет еще один сложный год
Вице-президент Американского исследовательского бюро AFS Сэм Фиорани ожидает, что дефицит будет сдерживать автомобильную промышленность и в наступившем году. «Мы наблюдаем некоторое улучшение у некоторых производителей автомобилей, однако проблема не исчезнет в краткосрочной перспективе», - заявил он.
По словам г-на Фиорани, вся проблема заключается в том, что расширение производственных мощностей не окупается быстро – на это может потребоваться как минимум еще 2-3 года.
В компании Infineon, являющейся крупным немецким производителем полупроводников, разделяют озабоченность, выраженную представителем AFS. Глава автомобильного подразделения Infineon Питер Шифер ожидает, что ситуация существенно не улучшится до 2023 года. По его словам, последние проблемы в цепочке поставок уйдут в прошлое только в конце этого года.
Понимая суть проблемы, многие производители автомобилей больше не осмеливаются делать прогнозы о сроках нехватки чипов и их влиянии на планирование производства. Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн - один из немногих, кто еще иногда делится анализом по этому поводу.
В ноябре 2021-го он заявил, что дефицит производства не может быть полностью восполнен и что поставки чипов, вероятно, не стабилизируются весь 2022 год. В компании Stellantis с нетерпением ожидают грядущего октября, дескать, именно в этом месяце следует ожидать позитивных новостей. Проблемы с задержками электронных компонентов на сегодняшний день испытывают компании Ford и Toyota, о чем мы уже не раз информировали.
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