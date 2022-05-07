Дефицит чипов не позволяет Ford ставить рекорды продаж. В минусе даже легендарные F-150

Ford и все другие игроки американской автомобильной промышленности продолжают бороться с проблемами в цепочке поставок и нехваткой полупроводниковых микросхем, длящимися вот уже более года. Но свет в конце тоннеля пока не виден - продажи Ford в США в феврале и марте текущего года снизились более чем на 20%. Об этом, в частности, заявил Эндрю Фрик, вице-президент Ford по продажам и дистрибуции.

Автопроизводитель пытается расставить приоритеты в поставках чипов для наиболее востребованных своих моделей, таких, например, как электрический кроссовер Mustang Mach-E, спрос на который большой, а также небольшой пикап Maverick и внедорожник Bronco.

Продажи полноразмерных пикапов Ford F-Series, включая горячо любимый американцами F-150, снижаются. В прошлом месяце их было продано на 22% меньше, чем год назад. При этом, по отношению к марту 2022-го, линейка машин F-Series отметилась 15-процентным ростом, и в компании Ford сей факт посчитали хорошим знаком, сигнализирующим об улучшении производственного процесса и поставок.

Всего же в период с января по апрель текущего года включительно Ford Motor сумела реализовать 609 097 новых автомобилей - это на 15% меньше, чем годом ранее.

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