Дефицит чипов оставил российские автомобили без важной системы безопасности
Серьезные проблемы с поставками оборудования ЭРА-ГЛОНАСС возникли в августе, пишет «Коммерсантъ». Сразу несколько ключевых глобальных производителей электронных микросхем заявили о невозможности в необходимом количестве поставить заказанные комплектующие.
Решение не оснащать автомобили ЭРА-ГЛОНАСС временное и может считаться экстренной мерой. Как только дефицит компонентов исчезнет, заводы будут обязаны доустановить оборудование на уже проданные автомобили в срок до 30 июня 2022 года. Более того, каждого покупателя должны будут при продаже автомобиля предупредить о такой необходимости. Дооснащение планируют проводить в рамках согласованной Росстандартом отзывной кампании. Работы по установке оборудования ЭРА-ГЛОНАСС на автомобиль занимают не более пары часов.
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 3 290 000 РMercedes GL-класс AMG 2013 в Москве
- 1 150 000 РFord Transit 2019 в Москве
- 335 000 РFord Escape 2005 в Москве
- 15 302 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 220 000 РNissan Almera 1998 в Москве
- 3 599 000 РPorsche Cayenne Turbo S 2013 в Москве
- 1 280 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 8 420 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 5 997 000 РLand Rover Range Rover Sport 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий