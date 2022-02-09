9 февраля 2022, 07:33
Дефицит чипов помог руководству Tesla найти в рулевом управлении автомобилей «лишние» детали: клиентам решили не сообщать
В конце 2021 года Tesla отчиталась о рекордных продажах, пока остальные автопроизводители были вынуждены сокращать объемы производства из-за нехватки электронных компонентов. Сейчас выяснилось, что Tesla удалось добиться таких результатов в ущерб безопасности своих автомобилей.
Дарья Климова Фото: Tesla
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Фото: Tesla
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Между рулевым колесом и рейкой в современных автомобилях пока еще существует физическая связь, поэтому устранение блока не сильно повлияет на управляемость. Однако, неизвестно, как это скажется на работе электронных помощников, включая фирменный Tesla Autopilot.
Tesla предпочла не сообщать клиентам о нововведении. Это вполне в духе компании. Например, в начале 2021 года она незаметно удалила поясничный подпор в переднем пассажирском кресле, а позднее поставляла автомобили без некоторых USB-портов.
Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р), Tesla Model Y
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