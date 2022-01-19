Дефицит чипов вынуждает «Тойоту» собрать в феврале меньше машин, чем хотелось бы
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Изначально речь шла о 700 тыс. автомобилей, которые должны были быть изготовлены на сборочных предприятиях Toyota, разбросанных по всему миру. Однако, теперь заявлено, что таковых будет произведено на 150 тыс. меньше.
Причина банальна - продолжающийся на планете дефицит полупроводников, который по-прежнему оказывает негативное влияние на автомобильную промышленность. И это притом, что Toyota, по признанию экспертов, добилась наибольшего успеха в решении проблем цепочки поставок электронных компонентов.
При этом североамериканское производство Toyota изготовит в феврале 2022 года 35 000 новых автомобилей, и это будет на 25 тысяч меньше запланированного.
Исходя из всего сказанного, в официальном заявлении Toyota говорится, что она вряд ли достигнет ранее объявленного прогноза производства 9 млн автомобилей за текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2022-го.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 12 600 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 319 000 РMercedes S-класс 1999 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
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