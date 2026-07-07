Почему установка ГБО стала сложнее и что советуют эксперты в 2026 году

Дефицит газового оборудования: очереди на переоборудование авто растут

Многие водители в России столкнулись с неожиданными трудностями при переходе на газ: оборудование исчезло с рынка, а очереди на сервисы растянулись на месяцы. Что грозит тем, кто решит переоборудовать машину сейчас, и почему ситуация обострилась именно этим летом - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые правила оформления - теперь процедура стала еще сложнее и дороже.

Многие водители в России столкнулись с неожиданными трудностями при переходе на газ: оборудование исчезло с рынка, а очереди на сервисы растянулись на месяцы. Что грозит тем, кто решит переоборудовать машину сейчас, и почему ситуация обострилась именно этим летом - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые правила оформления - теперь процедура стала еще сложнее и дороже.

Ситуация с топливом в России в 2026 году вынудила многих автомобилистов искать альтернативные решения, и перевод машин на газ стал одним из самых обсуждаемых вариантов. Однако на практике столкнуться с реальными трудностями пришлось практически каждому, кто решил сделать такой шаг. Как пишет Российская Газета, спрос на газовое оборудование резко вырос, но предложение не поспевает: сервисы перегружены, а ждать своей очереди приходится по несколько месяцев.

В июле записаться на установку ГБО уже предлагают только на осень, а иногда и позже. Причина проста - оборудование исчезло с рынка, а поставки идут с перебоями. Даже если удается найти нужные комплектующие, сама процедура переоборудования стала сложнее и затратнее. Помимо технической части, владельцу предстоит пройти целую бюрократическую цепочку: сначала получить заключение испытательной лаборатории о возможности установки, затем оформить разрешение в ГИБДД, после чего - непосредственно монтаж оборудования, повторная проверка, техосмотр и замена регистрационных документов.

Финансовая сторона вопроса тоже вызывает вопросы. Только на госпошлины и оформление документов уходит около 10 тысяч рублей. Сюда входят заключение лаборатории (1,5 тысячи), оформление протокола после установки (2 тысячи), подача заявления в ГИБДД (2 тысячи), госпошлина за разрешение (3 тысячи), внесение изменений в ПТС (от 350 до 550 рублей) и выдача нового свидетельства о регистрации (1,5 тысячи). Не стоит забывать и о прохождении техосмотра - это еще 3-5 тысяч рублей. А ведь это только сопутствующие расходы, не считая самой покупки и установки оборудования.

Еще недавно комплект ГБО для легкового автомобиля обходился примерно в 30 тысяч рублей, а с учетом всех формальностей - в 60 тысяч. Сейчас же, по информации Российская Газета, цены взлетели до 200 тысяч рублей. Для такси или курьерских машин такие вложения могут окупиться, но для личного транспорта это становится серьезной нагрузкой на бюджет.

Есть и другие нюансы. К автомобилям с ГБО предъявляются жесткие требования: раз в три года необходимо проходить профилактику, включая проверку баллона и соединений. Это тоже дополнительные траты. Кроме того, встречаются случаи, когда установленные детали оказываются несертифицированными для России - испытательная лаборатория такие элементы не пропустит, и владельцу приходится менять их за свой счет и снова проходить экспертизу.

В условиях, когда рынок газового оборудования испытывает дефицит, а стоимость переоборудования растет, многие задумываются о целесообразности такого шага. Эксперты отмечают, что ситуация напоминает недавние проблемы с доступностью новых двигателей для легковых и коммерческих авто, когда спрос резко превышал предложение - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях российских моторов здесь.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: установка ГБО требует обязательного внесения изменений в ПТС, а нарушение процедуры грозит штрафами и проблемами при продаже автомобиля. Кроме того, не все сервисы имеют право проводить такие работы - важно выбирать только аккредитованные организации. По оценкам специалистов, если ситуация с поставками не изменится, очереди на переоборудование могут увеличиться еще больше, а стоимость услуг продолжит расти. Для тех, кто рассматривает переход на газ, сейчас особенно важно внимательно изучить все этапы процедуры и заранее оценить возможные расходы.