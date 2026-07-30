Дефицит и отсутствие скидок: как продают новый Senat 900 в России

Премиальный Senat 900 только появился у дилеров, но уже вызывает вопросы: выбор ограничен, скидок нет, а оформление заказа не всегда просто. Мало кто знает, что даже индивидуальные комплектации недоступны. Что ждет покупателей и почему ситуация такова - разбираемся подробно.

Премиальный Senat 900 только появился у дилеров, но уже вызывает вопросы: выбор ограничен, скидок нет, а оформление заказа не всегда просто. Мало кто знает, что даже индивидуальные комплектации недоступны. Что ждет покупателей и почему ситуация такова - разбираемся подробно.

Появление Senat 900 на российском рынке стало событием, которое сразу привлекло внимание автолюбителей, особенно тех, кто следит за развитием отечественного премиум-сегмента. Для многих покупателей важна не только возможность приобрести новый автомобиль, но и условия, на которых это можно сделать. Как выясняется, с этим у Senat 900 все не так просто: дефицит, отсутствие скидок и ограниченный выбор комплектаций - вот с чем сталкиваются желающие стать владельцами новинки.

Senat 900 - это представительский седан, который выпускается на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 326 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, что делает модель конкурентоспособной в своем классе. Однако, как отмечают в дилерских центрах, пока завод не вышел на полную мощность, рассчитывать на широкий выбор не приходится.

В московском «Рольфе» в наличии оказался только один экземпляр Senat 900 - четырехместная версия в темно-синем цвете с светлым салоном, стоимостью 12,5 млн рублей. Следующая партия ожидается лишь в августе и будет состоять всего из трех машин. В тюменском «ЦС-Моторс» заявили о наличии четырех автомобилей, все они черные, четырехместные, с черным салоном. Однако увидеть их можно только после подтверждения заказа - машины находятся на складе и поступают к клиенту через пять дней после оформления сделки.

В структуре Major Auto также подтвердили наличие Senat 900, но точное количество автомобилей не раскрывают. Здесь доступны обе версии - четырех- и пятиместная. При этом, как отмечают менеджеры, привычного конфигуратора, как у европейских брендов, нет: выбирать приходится из уже произведенных машин. Индивидуальные заказы возможны только в «ЦС-Моторс», но срок ожидания в этом случае составит не менее двух месяцев, а за оформление потребуется внести задаток в 1 млн рублей.

Что касается скидок, то официально ни один дилер их не предоставляет. В «Рольфе» и Major Auto готовы обсуждать условия покупки индивидуально, но размер возможного дисконта зависит от параметров сделки - например, от выбранного банка при оформлении кредита или участия в программе trade-in. В качестве бонуса могут предложить комплект зимних шин или аксессуары, но гарантировать это заранее никто не берется. В «ЦС-Моторс» принимают автомобили по trade-in, но дополнительных бонусов не предусмотрено, а программы льготного кредитования пока отсутствуют.

Интерес к Senat 900 есть, но ажиотажа дилеры не наблюдают. В «Рольфе» считают, что спрос будет расти по мере увеличения производства. В «ЦС-Моторс» отмечают, что уже получили несколько заявок, но массовым этот автомобиль не станет из-за своей ценовой категории и позиционирования. В Major Auto сообщили о продаже двух экземпляров по предзаказу в Москве.

Для сравнения, запуск новых моделей на российском рынке всегда сопровождается определенными трудностями, особенно если речь идет о премиум-сегменте. Например, когда в Калининграде стартовало производство кроссоверов Rox, эксперты также отмечали ограниченный выбор и осторожный интерес покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Rox в Калининграде.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Senat 900 предлагается в двух вариантах - четырех- и пятиместном, с ценой от 12 млн рублей. Индивидуальные комплектации доступны только при длительном ожидании, а официальные скидки отсутствуют. Программы льготного кредитования могут появиться позже, но пока их нет. Ситуация с дефицитом, по мнению дилеров, сохранится до выхода завода на полную мощность. Для покупателей это означает, что выбор ограничен, а условия покупки зависят от конкретного дилера и параметров сделки. Как пишет Autonews, интерес к модели есть, но массового спроса пока не наблюдается.