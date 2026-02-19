Lada Iskra против «китайцев»: почему новинка АвтоВАЗа проигрывает в битве за покупателя

Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам

Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.

Появление Lada Iskra на рынке вызвало немалый интерес: модель позиционировалась как доступный и массовый автомобиль, который должен был стать новым хитом для российских водителей. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Уже в первые дни после старта продаж выяснилось, что свободных машин практически не найти - дилеры разводят руками, а покупателям предлагают ждать. В наличии в основном только версии с механической коробкой передач, и то по цене около 1,5 миллиона рублей.

На этом фоне китайские конкуренты, такие как Changan Alsvin и BAIC U5 Plus, выглядят куда привлекательнее. Они спокойно стоят в автосалонах, доступны для покупки сразу и предлагают автоматические коробки передач, а также более богатое оснащение. Для многих покупателей это становится решающим фактором: ждать российскую новинку или выбрать уже готовый к эксплуатации автомобиль с современными опциями?

Любопытно, что АвтоВАЗ сам выбрал для Iskra довольно странных конкурентов. Для универсала SW Cross в качестве соперников были заявлены кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Но эти автомобили относятся к другому классу, оснащены более мощными моторами и продвинутыми системами комфорта. Да, они дороже, но разница в цене оправдывается уровнем оснащения и возможностями. В результате сравнение оказалось не в пользу российской модели: покупатель за дополнительные деньги получает совершенно иной уровень автомобиля.

Главное преимущество Iskra - цена. В базовой комплектации она действительно дешевле китайских аналогов. Но если рассмотреть детали, становится ясно: за эти деньги клиент получает только «механику», минимальный набор опций и необходимость ждать поставки. В то же время BAIC U5 Plus предлагает не только автоматическую коробку, но и современные системы помощи водителю, более плавную езду и комфортный салон. Экономия на покупке оборачивается компромиссом по удобству и функционалу.

Пока АвтоВАЗ пытается расширить комплектации, китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Если ситуация не изменится, Lada Iskra рискует остаться выбором для тех, кто готов мириться с ограничениями и ждать машину неделями. А те, кому нужна машина здесь и сейчас, скорее всего, предпочтут китайские аналоги с более широким выбором и лучшими условиями покупки.