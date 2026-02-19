Lada Iskra против «китайцев»: почему новинка АвтоВАЗа проигрывает в битве за покупателя

19 февраля 2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.
Появление Lada Iskra на рынке вызвало немалый интерес: модель позиционировалась как доступный и массовый автомобиль, который должен был стать новым хитом для российских водителей. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Уже в первые дни после старта продаж выяснилось, что свободных машин практически не найти - дилеры разводят руками, а покупателям предлагают ждать. В наличии в основном только версии с механической коробкой передач, и то по цене около 1,5 миллиона рублей.
На этом фоне китайские конкуренты, такие как Changan Alsvin и BAIC U5 Plus, выглядят куда привлекательнее. Они спокойно стоят в автосалонах, доступны для покупки сразу и предлагают автоматические коробки передач, а также более богатое оснащение. Для многих покупателей это становится решающим фактором: ждать российскую новинку или выбрать уже готовый к эксплуатации автомобиль с современными опциями?
Любопытно, что АвтоВАЗ сам выбрал для Iskra довольно странных конкурентов. Для универсала SW Cross в качестве соперников были заявлены кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Но эти автомобили относятся к другому классу, оснащены более мощными моторами и продвинутыми системами комфорта. Да, они дороже, но разница в цене оправдывается уровнем оснащения и возможностями. В результате сравнение оказалось не в пользу российской модели: покупатель за дополнительные деньги получает совершенно иной уровень автомобиля.
Главное преимущество Iskra - цена. В базовой комплектации она действительно дешевле китайских аналогов. Но если рассмотреть детали, становится ясно: за эти деньги клиент получает только «механику», минимальный набор опций и необходимость ждать поставки. В то же время BAIC U5 Plus предлагает не только автоматическую коробку, но и современные системы помощи водителю, более плавную езду и комфортный салон. Экономия на покупке оборачивается компромиссом по удобству и функционалу.
Пока АвтоВАЗ пытается расширить комплектации, китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Если ситуация не изменится, Lada Iskra рискует остаться выбором для тех, кто готов мириться с ограничениями и ждать машину неделями. А те, кому нужна машина здесь и сейчас, скорее всего, предпочтут китайские аналоги с более широким выбором и лучшими условиями покупки.
Похожие материалы Чинган, Лада, Чери
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 05:42
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя
В 2026 году на рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрались, чем они отличаются по оснащению, двигателям и ценам, и почему этот выбор стал особенно актуальным для российских водителей.Читать далее
-
09.02.2026, 06:05
Лада Искра Кросс и Тенет Т4: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Два новых кроссовера 2025 года - Лада Искра Кросс и Тенет Т4 - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических параметрах и оснащении. Сравниваем их по ключевым характеристикам, чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам.Читать далее
Похожие материалы Чинган, Лада, Чери
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 05:42
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя
В 2026 году на рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрались, чем они отличаются по оснащению, двигателям и ценам, и почему этот выбор стал особенно актуальным для российских водителей.Читать далее
-
09.02.2026, 06:05
Лада Искра Кросс и Тенет Т4: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Два новых кроссовера 2025 года - Лада Искра Кросс и Тенет Т4 - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических параметрах и оснащении. Сравниваем их по ключевым характеристикам, чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам.Читать далее