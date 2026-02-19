Lada Iskra против «китайцев»: почему новинка АвтоВАЗа проигрывает в битве за покупателя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 20:31

Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам

Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам

Lada Iskra против «китайцев»: почему новинка АвтоВАЗа проигрывает в битве за покупателя

Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам

Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.

Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.

Появление Lada Iskra на рынке вызвало немалый интерес: модель позиционировалась как доступный и массовый автомобиль, который должен был стать новым хитом для российских водителей. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Уже в первые дни после старта продаж выяснилось, что свободных машин практически не найти - дилеры разводят руками, а покупателям предлагают ждать. В наличии в основном только версии с механической коробкой передач, и то по цене около 1,5 миллиона рублей.

На этом фоне китайские конкуренты, такие как Changan Alsvin и BAIC U5 Plus, выглядят куда привлекательнее. Они спокойно стоят в автосалонах, доступны для покупки сразу и предлагают автоматические коробки передач, а также более богатое оснащение. Для многих покупателей это становится решающим фактором: ждать российскую новинку или выбрать уже готовый к эксплуатации автомобиль с современными опциями?

Любопытно, что АвтоВАЗ сам выбрал для Iskra довольно странных конкурентов. Для универсала SW Cross в качестве соперников были заявлены кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Но эти автомобили относятся к другому классу, оснащены более мощными моторами и продвинутыми системами комфорта. Да, они дороже, но разница в цене оправдывается уровнем оснащения и возможностями. В результате сравнение оказалось не в пользу российской модели: покупатель за дополнительные деньги получает совершенно иной уровень автомобиля.

Главное преимущество Iskra - цена. В базовой комплектации она действительно дешевле китайских аналогов. Но если рассмотреть детали, становится ясно: за эти деньги клиент получает только «механику», минимальный набор опций и необходимость ждать поставки. В то же время BAIC U5 Plus предлагает не только автоматическую коробку, но и современные системы помощи водителю, более плавную езду и комфортный салон. Экономия на покупке оборачивается компромиссом по удобству и функционалу.

Пока АвтоВАЗ пытается расширить комплектации, китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Если ситуация не изменится, Lada Iskra рискует остаться выбором для тех, кто готов мириться с ограничениями и ждать машину неделями. А те, кому нужна машина здесь и сейчас, скорее всего, предпочтут китайские аналоги с более широким выбором и лучшими условиями покупки.

Упомянутые модели: Changan Alsvin, ВАЗ (Lada) Iskra, Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р)
Упомянутые марки: Changan, ВАЗ (Lada), Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, Лада, Чери

Похожие материалы Чинган, Лада, Чери

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Тюмень Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться