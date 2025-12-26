Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

26 декабря 2025, 10:21

Дилеры в панике: базовые комплектации тают на глазах, а премиум пока держится

В России массовые автомобили становятся редкостью. Дилеры отмечают нехватку популярных моделей. Премиум-сегмент пока не под угрозой. Что будет дальше - интрига сохраняется.

Российский рынок автомобилей вновь сталкивается с нехваткой популярных моделей. В 2025 году дилеры отмечают, что дефицит коснулся прежде всего массового сегмента. Особенно сложно найти в наличии такие машины, как Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также Haval Jolion в базовой комплектации. Как сообщает Автостат, спрос на эти автомобили стабильно высок, а поставки не поспевают за потребностями покупателей.

Ситуация усугубляется тем, что аналогичные проблемы наблюдаются и по другим моделям: Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, OMODA S5. Дилеры вынуждены работать с ограниченными складскими запасами, а сроки ожидания новых поставок могут достигать месяца. Особенно остро ощущается нехватка машин с передним приводом и в минимальных комплектациях - именно такие версии пользуются наибольшим спросом у россиян.

Причины дефицита кроются не только в популярности этих моделей, но и в особенностях логистики. По информации Автостат, автомобили, которые импортируются из-за рубежа, поступают на склады медленнее, чем те, что собираются на российских заводах. Это создает дополнительное давление на дилеров, которые вынуждены балансировать между спросом и ограниченными возможностями поставщиков.

В премиальном сегменте пока сохраняется относительное спокойствие. Однако эксперты рынка предупреждают: если поставки останутся на прежнем уровне, уже к концу зимы дефицит может затронуть и более дорогие автомобили. Пока же основная проблема - это массовые бренды, где оборачиваемость машин максимальна, а покупатели не готовы ждать месяцами.

Интересно, что несмотря на локальные трудности, в целом рынок демонстрирует признаки стабилизации. В декабре 2024 года спрос и предложение начали выравниваться, и глобального дефицита уже не наблюдается. Тем не менее, отдельные бренды и модели по-прежнему остаются в зоне риска. Дилеры отмечают, что благодаря программам поддержки от дистрибьюторов, некоторые автомобили можно приобрести на выгодных условиях, но их количество ограничено.

В то же время, многие другие дистрибьюторы не спешат снижать цены или увеличивать поставки, предпочитая держать высокую стоимость и не реагировать на изменения рынка. Это приводит к тому, что дилеры вынуждены самостоятельно решать проблему сбыта и распродавать остатки по старым ценам, что не всегда выгодно для конечного покупателя.

Упомянутые марки: Geely, Haval, Jetour, OMODA, GAC, Hongqi, Belgee
Похожие материалы Джили, Хавейл, Джетур, Омода, ГАК, Хончи, Белджи

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
