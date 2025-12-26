Дилеры в панике: базовые комплектации тают на глазах, а премиум пока держится

26 декабря 2025, 10:21
Дефицит массовых авто в России: какие модели исчезают с рынка и почему
В России массовые автомобили становятся редкостью. Дилеры отмечают нехватку популярных моделей. Премиум-сегмент пока не под угрозой. Что будет дальше - интрига сохраняется.
Российский рынок автомобилей вновь сталкивается с нехваткой популярных моделей. В 2025 году дилеры отмечают, что дефицит коснулся прежде всего массового сегмента. Особенно сложно найти в наличии такие машины, как Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также Haval Jolion в базовой комплектации. Как сообщает Автостат, спрос на эти автомобили стабильно высок, а поставки не поспевают за потребностями покупателей.
Ситуация усугубляется тем, что аналогичные проблемы наблюдаются и по другим моделям: Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, OMODA S5. Дилеры вынуждены работать с ограниченными складскими запасами, а сроки ожидания новых поставок могут достигать месяца. Особенно остро ощущается нехватка машин с передним приводом и в минимальных комплектациях - именно такие версии пользуются наибольшим спросом у россиян.
Причины дефицита кроются не только в популярности этих моделей, но и в особенностях логистики. По информации Автостат, автомобили, которые импортируются из-за рубежа, поступают на склады медленнее, чем те, что собираются на российских заводах. Это создает дополнительное давление на дилеров, которые вынуждены балансировать между спросом и ограниченными возможностями поставщиков.
В премиальном сегменте пока сохраняется относительное спокойствие. Однако эксперты рынка предупреждают: если поставки останутся на прежнем уровне, уже к концу зимы дефицит может затронуть и более дорогие автомобили. Пока же основная проблема - это массовые бренды, где оборачиваемость машин максимальна, а покупатели не готовы ждать месяцами.
Интересно, что несмотря на локальные трудности, в целом рынок демонстрирует признаки стабилизации. В декабре 2024 года спрос и предложение начали выравниваться, и глобального дефицита уже не наблюдается. Тем не менее, отдельные бренды и модели по-прежнему остаются в зоне риска. Дилеры отмечают, что благодаря программам поддержки от дистрибьюторов, некоторые автомобили можно приобрести на выгодных условиях, но их количество ограничено.
В то же время, многие другие дистрибьюторы не спешат снижать цены или увеличивать поставки, предпочитая держать высокую стоимость и не реагировать на изменения рынка. Это приводит к тому, что дилеры вынуждены самостоятельно решать проблему сбыта и распродавать остатки по старым ценам, что не всегда выгодно для конечного покупателя.
Похожие материалы Джили, Хавейл, Джетур, Омода, ГАК, Хончи, Белджи
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
