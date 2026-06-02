Разбирают не глядя и без тест-драйва: почему вокруг «Москвич М90» раздувают ажиотаж

2 июня 2026, 08:57
Дефицит «Москвич М90»: дилеры фиксируют ажиотаж, но статистика удивляет
Дефицит «Москвич М90»: дилеры фиксируют ажиотаж, но статистика удивляет
Москвич М90 стал настоящим дефицитом: дилеры говорят о мгновенных продажах, а эксперты приводят неожиданные цифры. Почему ажиотаж вокруг кроссовера не совпадает с официальной статистикой и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.
Ситуация с продажами «Москвич М90» в Москве вызывает живой интерес у автолюбителей: на фоне разговоров о дефиците и высоком спросе многие задумываются, стоит ли спешить с покупкой или подождать. Для российских водителей это не просто вопрос выбора модели - речь идет о реальных шансах приобрести популярный кроссовер без переплат и долгого ожидания.
В столичных автосалонах менеджеры не скрывают: «Москвич М90» буквально исчезает с витрин. По их словам, машины разбирают моментально, и на момент визита корреспондента Autonews в одном из салонов оставался всего один экземпляр. В другом дилерском центре отмечают, что интерес к этой модели настолько высок, что автомобили не задерживаются на площадке даже на неделю - их сразу забирают новые владельцы. В зале постоянно много посетителей, а часть из них сразу отправляется на тест-драйв, не раздумывая.
Однако если взглянуть на официальные данные, картина выглядит иначе. По информации аналитиков, с марта по 24 мая 2026 года было реализовано всего 117 автомобилей «Москвич М90». Это чуть больше сотни машин в месяц, что не выглядит феноменальным результатом для такого крупного города, как Москва. Эксперты подчеркивают: ажиотаж вокруг модели может быть связан не только с реальным спросом, но и с ограниченным предложением, а также с особенностями работы дилеров, которые формируют ощущение дефицита.
Интересно, что подобная ситуация уже встречалась на рынке: редкие комплектации или уникальные доработки автомобилей часто становятся поводом для ажиотажа, хотя на деле объемы продаж остаются скромными. Например, недавно на рынке появился необычный внедорожник с мотором Toyota и коробкой Porsche, который вызвал не меньший резонанс среди автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о редком УАЗ с топовыми агрегатами.
Стоит добавить, что «Москвич М90» позиционируется как флагман бренда, и его появление на рынке сопровождалось активной рекламной кампанией. Однако, судя по статистике, реальный объем продаж пока не дотягивает до уровня массовых моделей. Для покупателей это может означать, что ажиотаж вокруг кроссовера во многом обусловлен ограниченным количеством машин в наличии, а не исключительно высоким спросом. Важно учитывать, что подобные ситуации часто приводят к росту цен и появлению дополнительных условий при покупке, поэтому тем, кто планирует приобрести «Москвич М90», стоит внимательно следить за предложениями дилеров и не поддаваться на искусственно созданный дефицит.
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