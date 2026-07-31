Ормузский кризис принял неожиданный оборот: цены на нефть толкает вверх не политика, а ракушки

Дефицит нефти и рост цен: танкеры застряли в Ормузском проливе из-за биологического обрастания

Ситуация в Ормузском проливе привела к задержке поставок нефти и скачку цен на топливо. Неожиданной причиной стали морские организмы, замедлившие движение танкеров. Это влияет на рынок и может затронуть интересы водителей по всему миру.

Ситуация в Ормузском проливе привела к задержке поставок нефти и скачку цен на топливо. Неожиданной причиной стали морские организмы, замедлившие движение танкеров. Это влияет на рынок и может затронуть интересы водителей по всему миру.

События в Ормузском проливе вновь оказались в центре внимания мирового рынка нефти. Причиной задержек танкеров, перевозящих сырую нефть, стали не только политические или военные факторы, а биологическое обрастание корпусов судов морскими организмами. Именно этот малозаметный, но критический аспект стал одной из причин роста цен на топливо и перебоев с поставками.

Танкеры, вынужденные простаивать в жарких и соленых водах Персидского залива, сталкиваются с ускоренным обрастанием корпусных поверхностей ракушками, водяными и морскими телами. Это приводит к снижению скорости движения, увеличению расхода топлива и даже к риску отказа систем охлаждения. В результате судно может не вовремя доставить нефть в порты назначения, а некоторые из них и вовсе рискуют не получить разрешение на заход в порт из-за ужесточения экологических требований.

Современные покрытия, оберегающие от подобных наростов, должны использоваться регулярного для беспроблемного движения корабля. Когда танкер стоит на якоре неделями, защитный слой становится более тонким, и микроорганизмы быстро оседают на корпусе.

Еще одна проблема - ужесточение контроля в портах по всему миру. Судна с биологического образования могут быть обязать дополнительно очистить корпус перед заходом в определенный порт, что увеличивает время простоя и затраты судоходных компаний. Кроме того, существует риск распространения инвазивных видов, что вызывает опасность у экологов и регулирующих органов.

Даже после открытия Ормузского пролива потребуется время для восстановления привычных объемов поставок нефти. Биологическое обрастание не только замедляет движение танкеров, но и создает дополнительные риски для технического состояния судов. Подобные проблемы уже фиксировались в других частях мира, однако, в условиях высокой температуры и солености Персидского залива, ситуация усугубляется.