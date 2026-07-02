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Автор: Мария Степанова

2 июля 2026, 21:18

Дефицит топлива на АЗС: как Россия справляется с очередями и ограничениями

Дефицит топлива на АЗС: как Россия справляется с очередями и ограничениями

Когда на АЗС России исчезнут очереди: Хронология событий и прогнозы экспертов

Дефицит топлива на АЗС: как Россия справляется с очередями и ограничениями

В июне 2026 года российский топливный рынок оказался под давлением из-за ограничений на продажу бензина и дизеля в десятках регионов. Ситуация затронула миллионы автомобилистов и потребовала экстренных мер со стороны властей и нефтяных компаний.

В июне 2026 года российский топливный рынок оказался под давлением из-за ограничений на продажу бензина и дизеля в десятках регионов. Ситуация затронула миллионы автомобилистов и потребовала экстренных мер со стороны властей и нефтяных компаний.

В июне 2026 года российские автолюбители столкнулись с масштабными перебоями на рынке топлива. Если в начале месяца ограничения на продажу бензина и дизеля носили локальный характер, то к концу июня они распространились уже почти на полсотни регионов. Причинами стали атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, а также сезонный рост спроса, совпавший с ремонтной кампанией на нефтеперерабатывающих заводах.

В Крыму лимиты на продажу АИ-92 ввели ещё в мае, а заправку в пластиковую тару запретили. Южные регионы и Поволжье также ощутили нехватку топлива. Уже 8 июня вице-премьер Александр Новак поручил использовать все возможные инструменты для обеспечения бесперебойных поставок. К середине месяца, после повреждений на Московском НПЗ и нефтебазе в Краснодарском крае, «Татнефть» ограничила объёмы отпуска топлива на своих АЗС. Власти начали обсуждать временное разрешение на продажу бензина 3-го и 4-го экологических классов, чтобы увеличить предложение на рынке.

22 июня профильные ведомства получили поручение подготовить комплекс мер для стабилизации топливного рынка, а ФАС усилила мониторинг цен. Уже к 24 июня ограничения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую, Волгоградскую, Вологодскую, Саратовскую и Пензенскую области. К концу месяца ситуация достигла федерального уровня: президент Владимир Путин признал наличие дефицита, но отметил, что он не является критическим. Минэнерго сообщило о запасах бензина на уровне 1,7 млн тонн — почти как год назад. Был введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также обсуждается аналогичная мера для дизельного топлива.

Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос увеличивает потребление на 20–30%. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, ситуация осложняется не только обстрелами, но и сезонными сельскохозяйственными работами, а также внеплановыми ремонтами на НПЗ. Александр Новак утверждает, что паника лишь усугубляет проблему. Несмотря на сложности, российские предприятия продолжают обслуживать оборудование, хотя сроки ремонта могут растянуться на месяцы.

В последние два месяца на рынок влияют пик отпусков, массовые поездки и уборочная кампания, которые формируют высокий спрос. Ключевой фактор для нормализации ситуации — восстановление повреждённых НПЗ. В регионах с протяжённой логистикой сохраняются ограничения на отпуск топлива на АЗС. Государство делает ставку на загрузку средних и малых НПЗ, а также на приоритетные железнодорожные тарифы для доставки топлива в проблемные регионы.

Рост цен на АЗС будут сдерживать административными мерами: запрет экспорта, контроль ФАС и использование резервов не позволят ценам резко взлететь. Ожидается, что стоимость топлива вырастет в пределах инфляции. Оптимистический сценарий предполагает постепенную стабилизацию к началу августа, если не последует новых атак на объекты ТЭК. Пессимистичный вариант связан с затяжным кризисом и расширением географии дефицита. Однако власти уверяют, что ситуация находится под контролем и приоритетное снабжение социально значимых объектов гарантировано.

Судя по текущей динамике, полное восстановление рынка возможно только после завершения ремонтов на ключевых НПЗ, снижения ажиотажного спроса и налаживания логистики. Власти призывают не поддаваться панике: ситуация сложная, но управляемая. Опыт прошлых лет показывает, что российский топливный рынок способен адаптироваться даже в условиях серьёзных вызовов. Для автомобилистов важно помнить: ограничения на заправках — временная мера, связанная с ремонтами и сезонным спросом. Власти и нефтяные компании задействуют все доступные ресурсы для стабилизации рынка. Кстати, в условиях нестабильности многие водители задумываются о переходе на более дешёвый бензин, однако для современных моторов это может быть не лучшим решением — подробнее об этом читайте в материале о рисках использования АИ-92 в новых автомобилях .

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