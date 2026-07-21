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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 06:14

Дефицит топлива на АЗС: как водители России меняют привычки и экономят бензин

Дефицит топлива на АЗС: как водители России меняют привычки и экономят бензин

Заправляться ночью или пересесть на автобус: Как водители в России спасаются от топливного дефицита

Дефицит топлива на АЗС: как водители России меняют привычки и экономят бензин

В условиях продолжающегося дефицита бензина и дизеля на российских заправках водители вынуждены менять повседневные привычки. Исследование показало, что многие тратят часы в очередях, пересаживаются на общественный транспорт или ищут альтернативные способы экономии топлива. Эта ситуация затрагивает почти всех владельцев автомобилей с ДВС и влияет на транспортную доступность в регионах.

В условиях продолжающегося дефицита бензина и дизеля на российских заправках водители вынуждены менять повседневные привычки. Исследование показало, что многие тратят часы в очередях, пересаживаются на общественный транспорт или ищут альтернативные способы экономии топлива. Эта ситуация затрагивает почти всех владельцев автомобилей с ДВС и влияет на транспортную доступность в регионах.

Дефицит топлива на автозаправках в России в 2026 году стал одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. Согласно опросу, проведённому «Рамблер/авто», почти каждый второй водитель сталкивается с необходимостью проводить долгие часы в очередях на АЗС, а часть автомобилистов вынуждена пересматривать свои привычки ради экономии бензина и дизеля.

Топливный кризис затронул практически всех владельцев машин с двигателями внутреннего сгорания. Лишь 10% опрошенных заявили, что в их регионах нет проблем с бензином, а ещё 9,6% не ощутили изменений, так как не пользуются личным транспортом. Остальные респонденты ищут выход из сложившейся ситуации: 40,5% регулярно тратят много времени на заправку, 13,8% полностью пересели на общественный транспорт, а 13,5% предпочитают заправляться ночью, чтобы избежать очередей.

Экономия топлива стала для многих не просто желанием, а насущной необходимостью. Более 10% водителей признались, что глушат двигатель в пробках, отказываются от использования кондиционера и стараются минимизировать любые второстепенные поездки. Интересно, что владельцы электромобилей (их среди участников опроса оказалось всего 1,9%) практически не заметили изменений — для них проблема дефицита горючего осталась в стороне.

Судя по результатам опроса, дефицит бензина и дизеля в России в 2026 году стал не только проблемой отдельных регионов, но и фактором, влияющим на повседневную жизнь миллионов людей. Водители меняют маршруты, экономят топливо и даже пересматривают свои транспортные привычки. Учитывая текущие данные, подобные кризисы могут ускорить переход к альтернативным видам транспорта и изменить структуру автомобильного рынка в ближайшие годы.

В условиях ограниченного доступа к топливу российские автомобилисты проявляют изобретательность. Одни пересаживаются на общественный транспорт, другие ищут заправки с меньшими очередями или планируют поездки заранее. Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация может привести к долгосрочным изменениям на рынке: спрос на электромобили и гибриды постепенно растёт, а привычки водителей становятся более рациональными. При этом важно помнить, что выбор марки топлива также влияет на состояние двигателя — подробнее о последствиях замены АИ-95 на АИ-92 можно узнать в материале о факторах риска изменения бензина и правильном выборе топлива .

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