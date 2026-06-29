Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

29 июня 2026, 17:13

Дефицит топлива в России: как меняются цены на перевозки и условия для бизнеса

Дефицит топлива в России: как меняются цены на перевозки и условия для бизнеса

Почему перебои с топливом в России приводят к росту тарифов и что говорят эксперты

Дефицит топлива в России: как меняются цены на перевозки и условия для бизнеса

Рынок автоперевозок в России столкнулся с новыми вызовами: перебои с топливом уже отражаются на стоимости услуг и сроках доставки. Особенно остро ситуация ощущается на юге страны и в международных направлениях, включая Беларусь и Китай. Эксперты предупреждают о дальнейшем росте тарифов и изменениях условий для перевозчиков. Какие проблемы ждут участников рынка и что советуют специалисты - в нашем материале.

Рынок автоперевозок в России столкнулся с новыми вызовами: перебои с топливом уже отражаются на стоимости услуг и сроках доставки. Особенно остро ситуация ощущается на юге страны и в международных направлениях, включая Беларусь и Китай. Эксперты предупреждают о дальнейшем росте тарифов и изменениях условий для перевозчиков. Какие проблемы ждут участников рынка и что советуют специалисты - в нашем материале.

В последние недели российский рынок автоперевозок оказался под давлением из-за перебоев с поставками топлива. Как сообщает «Коммерсантъ», транспортные компании начали уведомлять клиентов о предстоящем увеличении тарифов, а некоторые уже пересмотрели стоимость своих услуг. Особенно сложная обстановка наблюдается на юге страны и на маршрутах, ведущих в Китай, где среднесуточный пробег грузовиков заметно снизился, а время ожидания на автозаправках выросло до рекордных значений.

Водителям в отдельных случаях приходится проводить в очередях за топливом почти сутки, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. Дополнительные трудности создает сокращение или полная отмена скидок по топливным картам, что особенно болезненно для небольших перевозчиков и индивидуальных предпринимателей. Для них введены ограничения на отпуск топлива, действующие для физических лиц, что еще больше осложняет работу.

По словам сооснователя Sigma Татьяны Патужной, перевозчики уже начали информировать клиентов о повышении тарифов минимум на 10% с 1 июля. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отмечает, что внутренние перевозки пока держатся на прежнем уровне, однако предпосылки для роста ставок уже сформированы. На международных и СНГ-направлениях ситуация развивается быстрее: стоимость дизельного топлива выросла с 70-72 до 77-90 рублей за литр, а часть перевозчиков уже подняла ставки примерно на 5%.

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло сообщил, что перевозки из Китая за последние полторы недели подорожали примерно на 700 долларов за рейс. Особенно сложная ситуация складывается на направлениях через Забайкальск, Благовещенск и Монголию. Некоторые перевозчики уже переориентируются на маршруты через Казахстан, где топливо пока доступнее.

По оценкам участников рынка, перебои с топливом привели к снижению суточного пробега грузовиков с 600-700 до примерно 500 километров. Это влечет за собой рост простоев и увеличение сроков доставки. Эксперты считают, что в ближайшее время стоимость автоперевозок продолжит расти, однако массового перехода клиентов на железнодорожный транспорт не ожидается - для большинства грузов автомобильные перевозки остаются самым быстрым и гибким способом доставки.

В Московском регионе на некоторых АЗС введены лимиты на отпуск топлива. По данным rbc.ru, на сетях «Газпромнефти» в Москве отпускают не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива, причем заправка в канистры запрещена. На трассовых станциях лимиты выше - до 200 литров дизеля. О схожих ограничениях сообщили и на АЗС «Лукойла» и Teboil на одной из станций выдают не более 30 литров топлива на клиента, на других - 20 литров, также без возможности заправки в канистры.

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