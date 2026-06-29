Экстренные меры и новые правила - что изменится для автомобилистов

Дефицит топлива в России: как власти реагируют на очереди на АЗС

В стране наблюдаются перебои с бензином и дизелем. Власти принимают срочные меры. Водители сталкиваются с ограничениями на заправках. Ситуация развивается стремительно.

В стране наблюдаются перебои с бензином и дизелем. Власти принимают срочные меры. Водители сталкиваются с ограничениями на заправках. Ситуация развивается стремительно.

В последние недели российский рынок топлива оказался под серьезным давлением. С конца июня 2026 года в ряде регионов, начиная с Крыма, возникла острая нехватка бензина и дизеля. Ограничения на продажу топлива быстро распространились на другие области, включая Москву и Подмосковье. На некоторых автозаправках полностью прекратились розничные продажи, а цены на оставшихся точках превысили сто рублей за литр.

Причиной столь масштабного кризиса стала перегруженность логистических цепочек и неравномерное распределение ресурсов. Водители, опасаясь остаться без горючего, массово заправляют автомобили до полного бака, что только усугубляет ситуацию. На дорогах у АЗС выстраиваются длинные очереди, затрудняя движение и создавая дополнительные сложности для транспорта.

Для стабилизации обстановки власти приняли ряд экстренных решений. Был введен временный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Нефтеперерабатывающие заводы переведены на работу с максимальной нагрузкой, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок. Это должно позволить увеличить объемы производства уже в июле и частично компенсировать дефицит.

Особое внимание уделено аграрному сектору. Для сельхозпроизводителей выделены отдельные квоты на дизельное топливо, чтобы избежать срыва посевной и уборочной кампаний. Поставки для аграриев организованы напрямую с нефтебаз, минуя розничные сети.

Несмотря на внушительные запасы бензина - около 1,7 миллиона тонн - их объем оказался на 4% ниже прошлогоднего уровня. В условиях ограниченного предложения многие автомобилисты вынуждены переходить на более доступные марки топлива, что может привести к повышенному расходу и техническим проблемам с двигателем.

Власти создали оперативный штаб, который круглосуточно следит за ситуацией на рынке. Его задача - предотвращать необоснованный рост цен на частных заправках и оперативно перераспределять запасы между регионами. В случае, если увеличение производства не позволит полностью покрыть спрос, рассматривается возможность полного запрета экспорта дизеля.

Для автомобилистов введены ограничения на заправку топлива в канистры. Законодательство запрещает перевозить и хранить большие объемы горючего без специальных разрешений, а на многих АЗС действуют лимиты, не позволяющие заправлять емкости сверх объема бака.

Переход на высокооктановые марки топлива, такие как АИ-100, может быть опасен для старых двигателей, не рассчитанных на такие параметры. Это способно вызвать перегрев и повреждение клапанов. Кроме того, современные автомобили требуют корректной работы электроники, и изменение состава топлива может привести к необходимости сброса адаптаций блока управления.

В случае необходимости передачи топлива другому водителю важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить топливную систему автомобиля. Современные машины оснащены защитными сетками, которые легко повредить при неправильных действиях.

Ситуация остается напряженной, однако власти уверяют, что принимаемые меры позволят стабилизировать рынок в ближайшие недели. Водителям рекомендуется следить за обновлениями и соблюдать установленные ограничения.