Бензиновый ажиотаж в России: почему взлетели цены на канистры, опасны ли присадки и что делать автовладельцам

25 июня 2026, 08:08
Дефицит топлива в России: резкий рост цен на канистры и популярность присадок
Дефицит топлива в России: резкий рост цен на канистры и популярность присадок
В условиях перебоев с поставками топлива в России заметно вырос спрос на присадки и канистры для хранения бензина. Это привело к резкому скачку цен и дефициту емкостей на АЗС и в магазинах. Эксперты предупреждают о рисках и объясняют, как правильно хранить топливо.
В последние недели российский рынок топлива столкнулся с неожиданными трудностями: перебои с поставками бензина вызвали ажиотажный спрос на присадки и канистры для хранения ГСМ. На маркетплейсах цены на ёмкости для топлива взлетали в разы, а в магазинах и на АЗС их стало практически невозможно найти. Сложившаяся ситуация заставила многих автомобилистов искать альтернативные способы экономии и запасаться топливом впрок.
Особое внимание привлекают так называемые присадки-таблетки, которые, по заверениям производителей, позволяют снизить расход бензина, повысить октановое число и даже улучшить работу двигателя. Одна таблетка рассчитана на 200 литров топлива и стоит от 50 до 80 рублей. Однако специалисты и опытные водители относятся к этим средствам скептически, называя их не более чем «плацебо для мотора». Неправильное применение таких добавок может привести к поломке важных узлов двигателя, в частности к выходу из строя форсунок, что уже подтверждается случаями дорогостоящего ремонта.
Параллельно с этим на фоне топливного дефицита резко выросли цены на канистры. По данным Telegram-каналов, за неделю стоимость пластиковых ёмкостей увеличилась на 70–300%. Особенно заметно подорожали 20-литровые канистры: некоторые модели сейчас стоят в несколько раз дороже, чем месяц назад. В отдельных регионах, например во Владимирской области, местные жители активно ищут канистры даже в нетрадиционных точках продаж, тогда как на АЗС и в крупных сетевых магазинах они полностью исчезли с полок.
Федеральная антимонопольная служба активно борется со спекуляцией на топливном рынке. Крупные маркетплейсы и классифайды запретили продажу бензина, а ссылки на подобные товары блокируются на стадии модерации. Власти также следят за обоснованностью ценообразования на нефтепродукты и проводят мониторинг запасов в регионах. На заседании правительства обсуждаются меры по стабилизации ситуации и резервные схемы поставок.
Эксперты напоминают, что хранение бензина в домашних условиях запрещено противопожарными нормами. По ГОСТу гарантийный срок хранения топлива составляет один год, однако при строгой герметичности канистр бензин может сохранять свои свойства до двух-трёх лет. Нарушение правил хранения приводит к испарению летучих фракций и снижению качества топлива. Держать бензин на балконах жилых домов не только опасно, но и грозит серьёзными последствиями в случае пожара.
В целях экономии топлива специалисты советуют избегать лишних поездок, пользоваться общественным транспортом и соблюдать скоростной режим. Резкое ускорение и движение на чрезмерно высокой скорости ведут к значительному перерасходу бензина. Также важно помнить, что использование сомнительных присадок может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Ситуация с топливом в России напоминает о важности грамотного подхода к хранению и потреблению бензина. В условиях нестабильности рынка автомобилисты ищут новые решения, однако эксперты советуют опираться на проверенные методы и не пренебрегать мерами безопасности. Для сравнения: на рынке новых внедорожников также наблюдаются изменения — например, запуск производства рамного Sollers S9 на базе JAC JS9 может повлиять на расстановку сил среди российских автопроизводителей.
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