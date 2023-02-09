Дефицит транспондеров сменится подорожанием

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Спрос на транспондеры традиционно возрастает в России с приходом тепла. Как выяснили эксперты Счетной палаты, имеющихся в стране складских запасов хватит примерно до апреля 2023 года. Новых поставок из Европы не ожидается, а разрабатываемые отечественные аналоги будут стоить дороже. Правда, в «Автодоре» поспешили успокоить автолюбителей: дефицита транспондеров не будет, а цена «не превысит 6 000 рублей». Хотя сейчас транспондер T-Pass можно купить за 3 500 рублей, а год назад он стоил 1 500 рублей.

На руках у россиян находится порядка 3,5 млн транспондеров. Применяемые в России системы для считывания основаны на западных стандартах DSRC, оборудование для которых производится только в Европе, пишет «Коммерсантъ». Из-за санкций поставки устройств и антенн в Россию были приостановлены. В августе 2022 году запасы закончились, однако в сентябре «Автодору» удалось стребовать с европейских партнеров оборудование по старым контрактам. Их запасов, по оценке Счетной палаты, хватит до апреля.

Тем временем, спрос на транспондеры будет только расти. Летом продажи традиционно увеличиваются в 3 – 5 раз. А в конце 2023 года откроется движение по всей трассе М-12 от Москвы до Казани. Сразу несколько российских компаний пытаются разработать аналог, но для этого требуется время. На переходный период предлагают использовать «гибридную» технологию на основе имеющихся деталей, но ее стоимость оказывается существенно выше. «Автодор» временно ввел некоторые ограничения на продажу транспондеров. На маркетплейсах цена устройства колеблется в зависимости от жадности продавца от 3 500 до 5 700 рублей.

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