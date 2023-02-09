Дефицит транспондеров сменится подорожанием
На руках у россиян находится порядка 3,5 млн транспондеров. Применяемые в России системы для считывания основаны на западных стандартах DSRC, оборудование для которых производится только в Европе, пишет «Коммерсантъ». Из-за санкций поставки устройств и антенн в Россию были приостановлены. В августе 2022 году запасы закончились, однако в сентябре «Автодору» удалось стребовать с европейских партнеров оборудование по старым контрактам. Их запасов, по оценке Счетной палаты, хватит до апреля.
Тем временем, спрос на транспондеры будет только расти. Летом продажи традиционно увеличиваются в 3 – 5 раз. А в конце 2023 года откроется движение по всей трассе М-12 от Москвы до Казани. Сразу несколько российских компаний пытаются разработать аналог, но для этого требуется время. На переходный период предлагают использовать «гибридную» технологию на основе имеющихся деталей, но ее стоимость оказывается существенно выше. «Автодор» временно ввел некоторые ограничения на продажу транспондеров. На маркетплейсах цена устройства колеблется в зависимости от жадности продавца от 3 500 до 5 700 рублей.
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Эксперты СберАвто проанализировали актуальную ситуацию на отечественном рынке и онлайн-предложения по продаже новых и подержанных автомобилей. Наиболее доступными закономерно оказались машины с механической коробкой передач.Читать далее
-
09.02.2023, 11:20
Почему опасно заливать топливо до полного бака
Некоторые водители предпочитают заправлять полный бак автомобиля. Есть и те, кто даже после того, как заправочный пистолет отщелкнется, специально доливают топливо под завязку.Читать далее
-
09.02.2023, 10:40
Haval планирует привезти в Россию новый кроссовер: как он будет выглядеть
Еще в сентябре 2022 года в представители российского офиса Haval говорили о планах расширить линейку кроссоверов, которые собирают на заводе марки в Тульской области. Сейчас компания запустила в социальных сетях любопытный опрос.Читать далее
-
09.02.2023, 10:11
Массовая авария на МКАД попала на видео
Ранним утром четверга, 9 февраля, на Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием 7 автомобилей. Столичный Дептранс опубликовал видео, показывающее, как развивались события.Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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