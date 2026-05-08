Роскошь, которой вы не получите: Почему РЖД превратила вагоны СВ в «убитые купе», а билеты подорожали втрое

8 мая 2026, 16:47
Дефицит вагонов СВ в России: почему премиум-класс на железной дороге исчезает
Дефицит вагонов СВ в России: почему премиум-класс на железной дороге исчезает
В России стремительно сокращается число вагонов СВ, а их качество заметно падает. Это приводит к тому, что платежеспособные клиенты все чаще отказываются от поездок на поезде. Почему железная дорога теряет премиум-класс и что ждет пассажиров в ближайшие годы - разбираемся в деталях.
Кризис в России становится всё более прогрессивным: объём инвестиций растёт, а качество остаётся на месте, что стали замечать даже самые лояльные пассажиры. Эта тенденция уже влияет на рынок железнодорожных перевозок, ведь именно премиальный сегмент приносил перевозчикам стабильный доход и привлекал требовательную аудиторию.
В последние годы РЖД практически прекратила закупку новых вагонов, отдавая предпочтение плацкартным и купейным. Парк СВ стремительно стареет: если в 2016 году в ФПК насчитывалось 878 таких вагонов, то к концу 2025 года их осталось всего 499 по всей стране. Большинство составов комплектуются вагонами 10–15-летней давности, где отсутствуют душевые кабины, розетки, сдвижные двери, торговые автоматы и даже регулировка температуры.
Пассажиры, покупая билет в СВ, всё чаще сталкиваются с проблемами в туалетах, где даже биотуалет — редкость. Стоимость билета может быть в три раза выше купейного, а уровень сервиса не соответствует ожиданиям. Например, на маршруте Петербург — Челябинск билет в купе стоит 2188 рублей, а в СВ — 6349 рублей, но без экологичного туалета.
РЖД активно вводят двухэтажные вагоны СВ, где вместо привычных 18 мест размещается до 32 пассажиров, а места для багажа на верхнем уровне практически нет. Классические СВ и люксы постепенно исчезают: поезд Москва — Петрозаводск полностью перешёл на двухэтажные составы, и такая же судьба ждёт маршруты Москва — Ульяновск, Москва — Чебоксары, Москва — Йошкар-Ола.
Иногда ФПК превращает обычные купейные вагоны в СВ, просто фиксируя верхние полки. Билеты продаются по цене СВ, хотя уровень комфорта остаётся купейным, что вызывает недовольство пассажиров, рассчитывающих на премиальный сервис.
На самых популярных маршрутах — между Москвой и Петербургом, а также на южных направлениях — вагоны СВ ещё встречаются, но их количество сокращается. Даже новые вагоны вызывают вопросы: партия одноэтажных СВ для Армении не дотягивает до стандартного купе — отсутствуют верхние полки и зеркала. В России экспериментировали с вертикальным размещением полок, но многим пассажирам такая планировка кажется неприемлемой для премиум-класса.
В прошлом году на маршруте Москва — Рускеала первое купе переоборудовали под СВ, просто сняв верхние полки, но из-за этого исчезли светильники, и идея не прижилась. На рынке наблюдается тенденция к сокращению как дешёвых плацкартных, так и элитных СВ-вагонов, а их место занимают двухэтажные составы среднего уровня.
Эта ситуация заставляет часть взыскательных пассажиров отказываться от поездов в пользу авиации. Если перевозчик не начнёт обновлять парк СВ, вернуть премиум-аудиторию будет крайне сложно, а железная дорога рискует утратить статус комфортного и престижного транспорта для состоятельных клиентов.
Похожие материалы
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 18:35
Трамвай в Нижегородском кремле: уникальный опыт городской инфраструктуры XIX века
Нижегородский кремль - не только архитектурный символ, но и пример технических решений своего времени. В конце XIX века по его территории ходил трамвай, для которого был построен специальный подъемник. Почему этот факт до сих пор вызывает интерес и что еще скрывает крепость - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 18:27
Как правильно перевозить вещи и домашних животных на дачу: советы для автолюбителей
С наступлением дачного сезона многие сталкиваются с вопросом, как безопасно и удобно перевезти все необходимое на участок. В статье собраны практические рекомендации по размещению вещей в автомобиле, перевозке домашних животных и обустройству стоянки для машины. Эти советы помогут избежать неприятных сюрпризов в дороге и на даче.Читать далее
-
10.05.2026, 18:17
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 17:28
Как подготовить автомобиль к отпуску: главные шаги перед долгой дорогой
Перед дальней поездкой важно тщательно проверить автомобиль. Ошибки и невнимательность могут дорого обойтись. Подготовка позволит избежать неприятностей. Следуйте простым советам для безопасности.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 07:10
Skoda Popular: как компактный автомобиль изменил чешскую автопромышленность
Skoda Popular стала не просто автомобилем, а символом новой эпохи для Чехословакии. Модель пережила войну, заводские разрушения и стала основой для будущих успехов марки. Почему именно этот автомобиль оказался в центре внимания и как он повлиял на развитие автопрома - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 18:35
Трамвай в Нижегородском кремле: уникальный опыт городской инфраструктуры XIX века
Нижегородский кремль - не только архитектурный символ, но и пример технических решений своего времени. В конце XIX века по его территории ходил трамвай, для которого был построен специальный подъемник. Почему этот факт до сих пор вызывает интерес и что еще скрывает крепость - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 18:27
Как правильно перевозить вещи и домашних животных на дачу: советы для автолюбителей
С наступлением дачного сезона многие сталкиваются с вопросом, как безопасно и удобно перевезти все необходимое на участок. В статье собраны практические рекомендации по размещению вещей в автомобиле, перевозке домашних животных и обустройству стоянки для машины. Эти советы помогут избежать неприятных сюрпризов в дороге и на даче.Читать далее
-
10.05.2026, 18:17
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 17:28
Как подготовить автомобиль к отпуску: главные шаги перед долгой дорогой
Перед дальней поездкой важно тщательно проверить автомобиль. Ошибки и невнимательность могут дорого обойтись. Подготовка позволит избежать неприятностей. Следуйте простым советам для безопасности.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 07:10
Skoda Popular: как компактный автомобиль изменил чешскую автопромышленность
Skoda Popular стала не просто автомобилем, а символом новой эпохи для Чехословакии. Модель пережила войну, заводские разрушения и стала основой для будущих успехов марки. Почему именно этот автомобиль оказался в центре внимания и как он повлиял на развитие автопрома - в нашем материале.Читать далее