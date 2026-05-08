Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 16:47

Дефицит вагонов СВ в России: почему премиум-класс на железной дороге исчезает

Роскошь, которой вы не получите: Почему РЖД превратила вагоны СВ в «убитые купе», а билеты подорожали втрое

В России стремительно сокращается число вагонов СВ, а их качество заметно падает. Это приводит к тому, что платежеспособные клиенты все чаще отказываются от поездок на поезде. Почему железная дорога теряет премиум-класс и что ждет пассажиров в ближайшие годы - разбираемся в деталях.

Кризис в России становится всё более прогрессивным: объём инвестиций растёт, а качество остаётся на месте, что стали замечать даже самые лояльные пассажиры. Эта тенденция уже влияет на рынок железнодорожных перевозок, ведь именно премиальный сегмент приносил перевозчикам стабильный доход и привлекал требовательную аудиторию.

В последние годы РЖД практически прекратила закупку новых вагонов, отдавая предпочтение плацкартным и купейным. Парк СВ стремительно стареет: если в 2016 году в ФПК насчитывалось 878 таких вагонов, то к концу 2025 года их осталось всего 499 по всей стране. Большинство составов комплектуются вагонами 10–15-летней давности, где отсутствуют душевые кабины, розетки, сдвижные двери, торговые автоматы и даже регулировка температуры.

Пассажиры, покупая билет в СВ, всё чаще сталкиваются с проблемами в туалетах, где даже биотуалет — редкость. Стоимость билета может быть в три раза выше купейного, а уровень сервиса не соответствует ожиданиям. Например, на маршруте Петербург — Челябинск билет в купе стоит 2188 рублей, а в СВ — 6349 рублей, но без экологичного туалета.

РЖД активно вводят двухэтажные вагоны СВ, где вместо привычных 18 мест размещается до 32 пассажиров, а места для багажа на верхнем уровне практически нет. Классические СВ и люксы постепенно исчезают: поезд Москва — Петрозаводск полностью перешёл на двухэтажные составы, и такая же судьба ждёт маршруты Москва — Ульяновск, Москва — Чебоксары, Москва — Йошкар-Ола.

Иногда ФПК превращает обычные купейные вагоны в СВ, просто фиксируя верхние полки. Билеты продаются по цене СВ, хотя уровень комфорта остаётся купейным, что вызывает недовольство пассажиров, рассчитывающих на премиальный сервис.

На самых популярных маршрутах — между Москвой и Петербургом, а также на южных направлениях — вагоны СВ ещё встречаются, но их количество сокращается. Даже новые вагоны вызывают вопросы: партия одноэтажных СВ для Армении не дотягивает до стандартного купе — отсутствуют верхние полки и зеркала. В России экспериментировали с вертикальным размещением полок, но многим пассажирам такая планировка кажется неприемлемой для премиум-класса.

В прошлом году на маршруте Москва — Рускеала первое купе переоборудовали под СВ, просто сняв верхние полки, но из-за этого исчезли светильники, и идея не прижилась. На рынке наблюдается тенденция к сокращению как дешёвых плацкартных, так и элитных СВ-вагонов, а их место занимают двухэтажные составы среднего уровня.

Эта ситуация заставляет часть взыскательных пассажиров отказываться от поездов в пользу авиации. Если перевозчик не начнёт обновлять парк СВ, вернуть премиум-аудиторию будет крайне сложно, а железная дорога рискует утратить статус комфортного и престижного транспорта для состоятельных клиентов.

