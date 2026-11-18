18 ноября 2026, 08:21
Как дефицит водителей грузовиков в России может поднять цены на товары
Как дефицит водителей грузовиков в России может поднять цены на товары
Средний возраст российского дальнобойщика — 55 лет. Это уже предпенсионный уровень. Если приток молодежи не изменится, через пять лет показатель приблизится к 59 годам. Отраслевые эксперты говорят о нехватке 60–150 тыс. водителей грузовиков.
Российская логистика столкнулась с кадровым вызовом, который может отразиться на сроках доставки и стоимости товаров. Средний возраст водителей грузовиков достиг предпенсионного уровня — 55 лет. Такую оценку привела руководитель отдела логистики транспортной компании «Авто-ПЭК» Оксана Федосеева. Если приток молодых кадров останется прежним, через пять лет средний возраст водителей может приблизиться к 59 годам.
Если значительная часть возрастных работников покинет профессию, России может не хватить транспорта для доставки грузов. По оценке Федосеевой, это грозит задержками поставок и увеличением доли логистических расходов в стоимости товаров. Оценка возможного влияния на цены основана на прогнозе отраслевого эксперта, а не на официальном расчете инфляции Росстата или Банка России.
Федосеева считает, что без мер по повышению престижа профессии и улучшению подготовки в автошколах кадровая проблема будет усугубляться. Перевозчики привлекают и удерживают водителей надбавками за качество работы, компенсируют простои и улучшают условия труда. Маршруты они планируют с учетом возможности встреч водителей с семьями. По отраслевой оценке, за последние три года зарплаты водителей выросли примерно в 2,5 раза и достигли в среднем 250 тыс. рублей по стране, однако отток кадров продолжается.
Отраслевые эксперты оценивают нехватку в 60–150 тыс. дальнобойщиков, или около 25–30% потребности в таких специалистах. В опросах перевозчиков 68% компаний заявили о дефиците дальнобойщиков; примерно 20% автопарка может простаивать из-за отсутствия водителей.
Однако общий рынок труда в логистике замедлился на фоне снижения потребительской и деловой активности, а спрос на линейный персонал остается высоким. Три из четырех наиболее востребованных вакансий в транспортном сегменте относятся к рабочим профессиям. Среди них вакансии водителей-экспедиторов; курьеры и грузчики также остаются востребованными. По данным обзора Logistics360 со ссылкой на hh.ru, около 31% вакансий в логистике адресовано водителям.
В исходном материале Федосеева также привела данные по оплате труда. За первые пять месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата линейного складского персонала выросла на 45% год к году и достигла 102 тыс. рублей. Медианная зарплата курьеров, указанная в вакансиях, за период с января по сентябрь увеличилась на 39% и составила 190 тыс. рублей. По данным обзора рынка труда, медианные предложения для водителей грузового транспорта за рассматриваемый период выросли на 31%, до 133 тыс. рублей; эти показатели приводит ЕАН.
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