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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 18:56

Дефицит запчастей и долгий ремонт: почему китайские авто в России теряют популярность

Дефицит запчастей и долгий ремонт: почему китайские авто в России теряют популярность

Ремонт длиной в месяцы: почему владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемами

Дефицит запчастей и долгий ремонт: почему китайские авто в России теряют популярность

В России резко выросло число подержанных китайских автомобилей, но их обслуживание оказалось сложнее, чем ожидали покупатели. Дефицит деталей и затяжной ремонт приводят к недовольству владельцев и новым проблемам на рынке. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

В России резко выросло число подержанных китайских автомобилей, но их обслуживание оказалось сложнее, чем ожидали покупатели. Дефицит деталей и затяжной ремонт приводят к недовольству владельцев и новым проблемам на рынке. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

Рынок подержанных автомобилей в России переживает перемены: за последний год количество предложений выросло на четверть, доля китайских машин на вторичном рынке увеличилась в полтора раза. Однако вместе с этим пришли и новые сложности — обслуживание таких авто оказалось не только дорогим, но и в некоторой степени затяжным.

Владельцы китайских автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда даже незначительная поломка оборачивается весьма долгим ожиданием. Причина — острый дефицит оригинальных запчастей и неотлаженные логистические цепочки. Как отмечают эксперты, детали для ремонта могут доставляться из Китая несколько месяцев, а дилеры не всегда готовы взять на себя ответственность за своевременное обслуживание.

Истории автовладельцев подтверждают: гарантийный ремонт часто невозможен из-за формальных отказов. Например, Виктор Мариненко столкнулся с тем, что его автомобиль заглох на трассе. Дилер отказался чинить двигатель по гарантии, ссылаясь на «неправильное подключение» и прошлые повреждения. В итоге ремонт оценили почти в полмиллиона рублей, машину предложили забрать в разобранном виде.

Проблемы с запчастями подтверждают и владельцы автосервисов. По словам Марии Посеницкой, детали из Китая не всегда соответствуют заявленным номерам, а единой базы автозапчастей нет. В результате заказанная деталь может не подойти, и ремонт затянется ещё сильнее. Некоторые клиенты, устав ждать, отказываются от своих автомобилей.

Юристы советуют фиксировать все действия дилера документально: заказ-наряд, акт приёма-передачи, письменные обращения. Только так можно добиться справедливости в случае отказа в ремонте или затягивания сроков. Максим Орлов отмечает, что бремя доказывания лежит на дилере, и важно сохранить все бумаги.

Среди владельцев китайских авто растёт недовольство: постоянные поломки, длительный ремонт, сложности с возвратом денег. Никита Лакеев, например, после череды неисправностей смог вернуть почти три миллиона рублей, включая проценты по кредиту, но этот путь оказался долгим и нервным.

Судя по данным, китайские автомобили заняли более половины российского рынка — 52% автовладельцев выбирают именно их. Однако сервисная инфраструктура пока не поспевает за спросом. Дилерские центры открываются медленно, а логистические цепочки до сих пор не работают стабильно. В результате обслуживание может затянуться до полугода, а гарантийные обязательства часто остаются на бумаге.

Для российского рынка это означает, что покупка китайского автомобиля требует особой осторожности. Эксперты советуют заранее уточнить условия гарантии, наличие запчастей и репутацию дилера. По данным отраслевых аналитиков, ситуация может улучшиться только через несколько лет, когда сервисные сети и поставки комплектующих будут полностью налажены. Пока же владельцам остаётся лишь ждать и надеяться на перемены.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Great Wall, Changan, EXEED
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