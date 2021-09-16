16 сентября 2021, 15:18
Дефицитные микрочипы стали ходовым товаром на «черном рынке»: цены выше в 300 раз и платить только наличными
Завод STMicroelectronics в Малайзии – крупнейший поставщик микроконтроллеров для блоков Bosch ESP. Временное закрытие предприятия из-за вспышки коронавируса привело к дефициту чипов и формированию полукриминального «черного рынка».
Дарья Климова Фото: dv-group.com
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Затем микроконтроллеры отправляют в Bosch, где после проверки на них «заливают» программное обеспечение и возвращают производителю. Предполагается, что на теневом рынке продают именно чипы STMicroelectronics, но официальные представители компаний это не подтверждают. В официальном сообщении Bosch China говорится, что дефицит компонентов все еще сохраняется. Завод STMicroelectronics заработал в конце августа после длительного карантина, но пока не успевает удовлетворить высокий спрос.
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