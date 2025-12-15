Стабильность или сюрпризы? Почему автосалоны не верят в новогодние чудеса: что скрывают дилеры в декабре

15 декабря 2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.
В начале декабря российский авторынок продолжает демонстрировать устойчивый интерес со стороны покупателей. Причина проста: у дилеров еще остались китайские автомобили по прежним ценам, а традиционные новогодние акции только подогревают интерес. Как сообщает Автостат, эксперты рынка не ждут резких перемен в динамике продаж по сравнению с ноябрем, хотя и отмечают, что в последние недели года активность может немного снизиться.
Коммерческие директора крупных дилерских сетей отмечают, что декабрь обычно приносит стабильные результаты. В этом году ситуация осложняется сразу несколькими факторами. Во-первых, с января ожидается очередное повышение утилизационного сбора, а также увеличение НДС. Эти новости заставляют часть покупателей поторопиться с покупкой, чтобы не переплачивать в будущем. Однако, несмотря на ажиотаж, дефицит некоторых моделей и сокращение программ поддержки со стороны импортеров могут ограничить рост продаж.
Маркетологи крупных автосалонов подчеркивают, что декабрьские распродажи вряд ли будут масштабными. Рыночные условия не позволяют дилерам устраивать щедрые акции, как это было несколько лет назад. Вместо этого автосалоны делают ставку на точечные предложения и индивидуальные скидки для постоянных клиентов. В результате, по предварительным оценкам, декабрьские продажи окажутся либо на уровне ноября, либо немного ниже – не более чем на 5%.
Еще один важный момент – сокращение мер поддержки со стороны производителей. Бонусы за трейд-ин, прямые скидки и субсидированные кредитные ставки становятся редкостью. Это вынуждает покупателей тщательнее выбирать автомобили и искать наиболее выгодные предложения. В то же время, дилеры отмечают, что часть спроса уже была «перетянута» на осень, когда многие решили не откладывать покупку до конца года.
По мнению представителей ассоциаций автодилеров, декабрь остается одним из самых сильных месяцев для рынка. Однако ожидать чудес не стоит: конкуренция высокая, а покупатели стали более осторожными. Дилеры делают все возможное, чтобы завершить год достойно, но признают, что рынок диктует свои правила. Массовых скидок ждать не приходится, зато отдельные распродажи все же возможны – особенно на те модели, которые не пользуются высоким спросом.
