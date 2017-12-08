8 декабря 2017, 08:51

Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров

В преддверии новогодних каникул дилеры по традиции заманивают покупателей в автосалоны разнообразными бонусами. Однако, в связи с продлением программ господдержки авторынка, у потенциальных клиентов возник вполне логичный вопрос: а будут ли бонусы в этом декабре?
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Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров

Учитывая скидки по кредитам, лизинговые программы для физических лиц и прочие «пряники» от государства, некоторые дилерские центры оказались не так щедры на подарки. Казалось бы, самое время задобрить потребителя акциями, тем паче, что Новый год на носу, но не тут-то было. Теперь далеко не в каждом салоне предложат в подарок зимнюю резину или сделают скидочку хотя бы на дополнительное оборудование, на которое, как правило, идет существенная наценка.

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Причина такой тактики - в низкой маржинальности. Из-за кризиса и отсутствия у потребителей свободных денег многим игрокам рынка пришлось продавать машины практически «в ноль». В свете затяжного падения авторынка автосалонам обычно приходилось придумывать различные программы лояльности, поскольку традиционными зимними колесами в подарок и скидками «кризисного» потребителя не удивишь. Однако теперь призывы совершать выгодную покупку все чаще звучат из уст автопроизводителей.

Так, например, Nissan объявил о специальных условиях кредитования на покупку автомобилей в рамках собственной программы. По классическому кредиту Almera и Terrano доступны со ставкой от 3% на 3 года. X-Trail и Qashqai от 5% на 3 года, Murano - от 8% на 3 года. Вслед за японской маркой со своими бонусами обещают подтянуться еще несколько производителей.

Но есть и обратная, более приятная для потребителей сторона медали: крупные холдинги предпочитают разгрузить склады перед грядущим годом, а потому охотно идут на уступки. Окончание года – всегда «высокий сезон» на авторынке. В это время трафик в дилерских центрах значительно увеличивается. Покупатели рассчитывают приобрести автомобиль с предновогодними дисконтами. Салоны, со своей стороны, хотят выполнить годовой план продаж, отсюда и компромисс. Грамотная стратегия автосалонов позволяет сделать максимально интересные предложения покупателям.

Александр Зиновьев, председатель правления ГК «АвтоСпецЦентр» « В последние месяцы года, особенно в декабре, продажи автомобилей в России традиционно растут, что связано, в первую очередь, с тем, что большинство автодилеров распродают остатки моделей текущего года выпуска. Поэтому дилеры предлагают клиентам специальные условия, адаптируют кредитные программы, снижают ставки по кредитам. Реализация текущих программ господдержки, скорее всего, не окажет существенного влияния на тактику дилеров. Традиционные остатки на складах на конец года сохранятся, а предновогодний ажиотаж не спадет, и соответственно «дополнительные» бонусы никуда не исчезнут »
Александр Зиновьев, председатель правления ГК «АвтоСпецЦентр»
Каких-то схем продаж в предновогодний ажиотаж салоны стараются не придерживаться - каждая сделка индивидуальна, и ее условия нужно рассматривать комплексно. Это могут быть, в частности, специальные ценовые условия и подарки (например, бесплатная установка дополнительного оборудования). Главное, что декабрь – время распродаж, и самые ликвидные модели и комплектации автомобилей редко задерживаются на складе. В то же время, в начале будущего года предстоит неминуемое повышение цен, связанное с увеличением акцизов и утилизационного сбора. Поэтому откладывать покупку на будущий год в каком-то смысле даже нецелесообразно.
Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская» « Правительственные программы поддержки – это дополнительный инструмент стимулирования спроса на автомобили со стороны государства, которым в равной мере могут пользоваться все официальные дилеры. Он дополняет, но не отменяет сезонных акций и специальных предложений, которые каждый дилер стремится сделать своим покупателям »
Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
Традиционно в декабре-феврале во многих автосалонах действуют специальные акции и скидки на авто, особенно это касается моделей уходящего и предыдущего годов выпуска. Как правило, под новогодние скидки попадают машины наименее популярных модификаций и цветов. Речь идет о специальных предложениях, а также разнообразных подарках за покупку авто. Часто в конце года можно получить какой-нибудь ценный подарок в виде навигатора GPS или комплекта зимней резины.

Сами же покупатели предпочитают более масштабные возможности выгодно приобрести машину. В текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим набирает популярность кредит с остаточным платежом, который позволяет значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита.

Если покупатель не успел получить бонус в декабре, он, конечно, может попытать счасть в начале года, пока страна приходит в себя после новогодних праздников. В январе-феврале распродаются стоки, и кое-какие выгодные предложения, все же, можно урвать, но их уже не так много. Основной SALE приходится на декабрь.
Илгар Гурбанов, руководитель отдела продаж «Неон-Авто» « Декабрь – это время покупок. Опасность переноса покупки на январь заключается в том, что клиент может не найти вариант автомобиля именно желаемой комплектации, цвета, и зачастую даже выбранной модели. Поэтому мы рекомендуем начать поиски автомобиля в декабре и сделать себе по-настоящему щедрый подарок. К тому же, на сегодняшний день дурным тоном стало выпускать зимой клиента из дилерского центра на летней резине, поэтому многие дарят именно сезонные колеса. Агрессивная погода подталкивает к тому, чтобы дополнительно защитить кузов автомобиля от коррозии »
Илгар Гурбанов, руководитель отдела продаж «Неон-Авто»
Что касается автосалонов, то многие, конечно, пытаются подстелить соломку и «выехать» за счет декабря, ведь традиционно январь-февраль – «мертвые» месяцы в продажах. Это значит, что до Нового года смело можно отправляться во многие автосалоны за дорогим подарком, предварительно, конечно, прощупав почву, порадуют ли вас дополнительным бонусами к программам от производителей и господдержки.

Арина Милая

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Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Dugar
система охлаждения
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28 это нормально или что то не так? Спасибо.
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Какие марки, автор, именно рассматриваете? Эко авто другой эко машине – рознь.
Jan_Franko_Petrov
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Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
Учитывая скидки по кредитам, лизинговые программы для физических лиц и прочие «пряники» от государства, некоторые дилерские центры оказались не так щедры на подарки. Казалось бы, самое время задобрить потребителя акциями, тем паче, что Новый год на носу, но не тут-то было. Теперь далеко не в каждом салоне предложат в подарок зимнюю резину или сделают скидочку хотя бы на дополнительное оборудование, на которое, как правило, идет существенная наценка. {{material_121685}}Причина такой тактики - в низкой маржинальности. Из-за кризиса и отсутствия у потребителей свободных денег многим игрокам рынка пришлось продавать машины практически «в ноль». В свете затяжного падения авторынка автосалонам обычно приходилось придумывать различные программы лояльности, поскольку традиционными зимними колесами в подарок и скидками «кризисного» потребителя не удивишь. Однако теперь призывы совершать выгодную покупку все чаще звучат из уст автопроизводителей.Так, например, Nissan объявил о специальных условиях кредитования на покупку автомобилей в рамках собственной программы. По классическому кредиту Almera и Terrano доступны со ставкой от 3% на 3 года. X-Trail и Qashqai от 5% на 3 года, Murano - от 8% на 3 года. Вслед за японской маркой со своими бонусами обещают подтянуться еще несколько производителей.Но есть и обратная, более приятная для потребителей сторона медали: крупные холдинги предпочитают разгрузить склады перед грядущим годом, а потому охотно идут на уступки. Окончание года – всегда «высокий сезон» на авторынке. В это время трафик в дилерских центрах значительно увеличивается. Покупатели рассчитывают приобрести автомобиль с предновогодними дисконтами. Салоны, со своей стороны, хотят выполнить годовой план продаж, отсюда и компромисс. Грамотная стратегия автосалонов позволяет сделать максимально интересные предложения покупателям. {{person_141_В последние месяцы года, особенно в декабре, продажи автомобилей в России традиционно растут, что связано, в первую очередь, с тем, что большинство автодилеров распродают остатки моделей текущего года выпуска. Поэтому дилеры предлагают клиентам специальные условия, адаптируют кредитные программы, снижают ставки по кредитам. Реализация текущих программ господдержки, скорее всего, не окажет существенного влияния на тактику дилеров. Традиционные остатки на складах на конец года сохранятся, а предновогодний ажиотаж не спадет, и соответственно «дополнительные» бонусы никуда не исчезнут}} Каких-то схем продаж в предновогодний ажиотаж салоны стараются не придерживаться - каждая сделка индивидуальна, и ее условия нужно рассматривать комплексно. Это могут быть, в частности, специальные ценовые условия и подарки (например, бесплатная установка дополнительного оборудования). Главное, что декабрь – время распродаж, и самые ликвидные модели и комплектации автомобилей редко задерживаются на складе. В то же время, в начале будущего года предстоит неминуемое повышение цен, связанное с увеличением акцизов и утилизационного сбора. Поэтому откладывать покупку на будущий год в каком-то смысле даже нецелесообразно. {{person_142_Правительственные программы поддержки – это дополнительный инструмент стимулирования спроса на автомобили со стороны государства, которым в равной мере могут пользоваться все официальные дилеры. Он дополняет, но не отменяет сезонных акций и специальных предложений, которые каждый дилер стремится сделать своим покупателям}} Традиционно в декабре-феврале во многих автосалонах действуют специальные акции и скидки на авто, особенно это касается моделей уходящего и предыдущего годов выпуска. Как правило, под новогодние скидки попадают машины наименее популярных модификаций и цветов. Речь идет о специальных предложениях, а также разнообразных подарках за покупку авто. Часто в конце года можно получить какой-нибудь ценный подарок в виде навигатора GPS или комплекта зимней резины. Сами же покупатели предпочитают более масштабные возможности выгодно приобрести машину. В текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим набирает популярность кредит с остаточным платежом, который позволяет значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита.Если покупатель не успел получить бонус в декабре, он, конечно, может попытать счасть в начале года, пока страна приходит в себя после новогодних праздников. В январе-феврале распродаются стоки, и кое-какие выгодные предложения, все же, можно урвать, но их уже не так много. Основной SALE приходится на декабрь. {{person_143_Декабрь – это время покупок. Опасность переноса покупки на январь заключается в том, что клиент может не найти вариант автомобиля именно желаемой комплектации, цвета, и зачастую даже выбранной модели. Поэтому мы рекомендуем начать поиски автомобиля в декабре и сделать себе по-настоящему щедрый подарок. К тому же, на сегодняшний день дурным тоном стало выпускать зимой клиента из дилерского центра на летней резине, поэтому многие дарят именно сезонные колеса. Агрессивная погода подталкивает к тому, чтобы дополнительно защитить кузов автомобиля от коррозии}} Что касается автосалонов, то многие, конечно, пытаются подстелить соломку и «выехать» за счет декабря, ведь традиционно январь-февраль – «мертвые» месяцы в продажах. Это значит, что до Нового года смело можно отправляться во многие автосалоны за дорогим подарком, предварительно, конечно, прощупав почву, порадуют ли вас дополнительным бонусами к программам от производителей и господдержки.
2017-12-08
Автор: Арина Милая
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