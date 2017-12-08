Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
Учитывая скидки по кредитам, лизинговые программы для физических лиц и прочие «пряники» от государства, некоторые дилерские центры оказались не так щедры на подарки. Казалось бы, самое время задобрить потребителя акциями, тем паче, что Новый год на носу, но не тут-то было. Теперь далеко не в каждом салоне предложат в подарок зимнюю резину или сделают скидочку хотя бы на дополнительное оборудование, на которое, как правило, идет существенная наценка.
Так, например, Nissan объявил о специальных условиях кредитования на покупку автомобилей в рамках собственной программы. По классическому кредиту Almera и Terrano доступны со ставкой от 3% на 3 года. X-Trail и Qashqai от 5% на 3 года, Murano - от 8% на 3 года. Вслед за японской маркой со своими бонусами обещают подтянуться еще несколько производителей.
Но есть и обратная, более приятная для потребителей сторона медали: крупные холдинги предпочитают разгрузить склады перед грядущим годом, а потому охотно идут на уступки. Окончание года – всегда «высокий сезон» на авторынке. В это время трафик в дилерских центрах значительно увеличивается. Покупатели рассчитывают приобрести автомобиль с предновогодними дисконтами. Салоны, со своей стороны, хотят выполнить годовой план продаж, отсюда и компромисс. Грамотная стратегия автосалонов позволяет сделать максимально интересные предложения покупателям.
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В последние месяцы года, особенно в декабре, продажи автомобилей в России традиционно растут, что связано, в первую очередь, с тем, что большинство автодилеров распродают остатки моделей текущего года выпуска. Поэтому дилеры предлагают клиентам специальные условия, адаптируют кредитные программы, снижают ставки по кредитам. Реализация текущих программ господдержки, скорее всего, не окажет существенного влияния на тактику дилеров. Традиционные остатки на складах на конец года сохранятся, а предновогодний ажиотаж не спадет, и соответственно «дополнительные» бонусы никуда не исчезнут
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Александр Зиновьев, председатель правления ГК «АвтоСпецЦентр»
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Правительственные программы поддержки – это дополнительный инструмент стимулирования спроса на автомобили со стороны государства, которым в равной мере могут пользоваться все официальные дилеры. Он дополняет, но не отменяет сезонных акций и специальных предложений, которые каждый дилер стремится сделать своим покупателям
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Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
Сами же покупатели предпочитают более масштабные возможности выгодно приобрести машину. В текущей ситуации на рынке, в первую очередь, можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. Одновременно с этим набирает популярность кредит с остаточным платежом, который позволяет значительно снизить ежемесячный платеж. Остаточный платеж является фиксированной суммой от стоимости автомобиля и оплачивается в конце срока кредита.
Если покупатель не успел получить бонус в декабре, он, конечно, может попытать счасть в начале года, пока страна приходит в себя после новогодних праздников. В январе-феврале распродаются стоки, и кое-какие выгодные предложения, все же, можно урвать, но их уже не так много. Основной SALE приходится на декабрь.
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Декабрь – это время покупок. Опасность переноса покупки на январь заключается в том, что клиент может не найти вариант автомобиля именно желаемой комплектации, цвета, и зачастую даже выбранной модели. Поэтому мы рекомендуем начать поиски автомобиля в декабре и сделать себе по-настоящему щедрый подарок. К тому же, на сегодняшний день дурным тоном стало выпускать зимой клиента из дилерского центра на летней резине, поэтому многие дарят именно сезонные колеса. Агрессивная погода подталкивает к тому, чтобы дополнительно защитить кузов автомобиля от коррозии
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Илгар Гурбанов, руководитель отдела продаж «Неон-Авто»
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