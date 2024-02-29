«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей

29.02.2024, 07:27

В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было

В ночь на четверг, 29 февраля, на одной из улиц Нерчинска произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Corolla врезался в столб электропередач. Женщина-водитель и два ее пассажира погибли на месте.Читать далее