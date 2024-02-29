«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Увеличилось и число активных пользователей. В четвертом квартале их было 554 тысячи или на 15% больше, чем годом ранее. А общее число зарегистрированных пользователей на конец прошлого года достигло 9,6 млн человек. Елена Бехтина, генеральный директор «Делимобиля», сообщила также, что спрос на услуги каршеринга компании с начала 2024 года продолжает расти.
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В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
29.02.2024, 08:50
Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали
Накануне компания Apple объявила о прекращении работы над проектом собственного электрокара, начатой 10 лет назад. Глава китайского технологического гиганта Xiaomi заявил, что он шокирован этой новостью, а немецкие автопроизводители, напротив, вздохнули с облегчением.Читать далее
-
29.02.2024, 08:05
Mercedes закрыл проект новой ультра-роскошной модели, предназначенной только для Китая
В апреле 2018 года компания Mercedes представила на мотор-шоу в Пекине роскошный и необычный концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, стирающий границы между кроссовером и седаном.Читать далее
-
29.02.2024, 07:27
В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было
В ночь на четверг, 29 февраля, на одной из улиц Нерчинска произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Corolla врезался в столб электропередач. Женщина-водитель и два ее пассажира погибли на месте.Читать далее
-
29.02.2024, 06:54
В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями
Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных грузоперевозках, в мастерских по ремонту автомобилей и мотоциклов.Читать далее
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