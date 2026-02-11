Неожиданный шаг: каршеринговая компания меняет стратегию работы с долгами

11 февраля 2026, 21:28
Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям
Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.
На заседании, прошедшем 10 февраля, руководство ПАО «Каршеринг Руссия», управляющего сервисом «Делимобиль», приняло решение о пересмотре своей политики в отношении долговых обязательств. Как сообщает Abn.agency, компания намерена выкупить сразу три выпуска своих биржевых облигаций, одновременно утвердив безотзывные оферты для держателей ценных бумаг.
Первым шагом станет приобретение облигаций серии 001Р-02. Эти бумаги относятся к процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям, права на которые учитываются централизованно. Они размещались по открытой подписке в рамках программы 001Р. Выкуп будет осуществляться по согласованию с владельцами, при этом максимальная цена не превысит 96% от номинальной стоимости. Все детали сделки закреплены в специальной оферте, которая стала приложением к протоколу заседания.
Параллельно компания планирует аналогичные действия в отношении выпуска 001Р-04. Здесь условия менее выгодны для держателей: максимальная цена выкупа ограничена 90% от номинала. Такой подход объясняется внутренними решениями по выпуску и особенностями программы облигаций. Все ключевые параметры сделки отражены в отдельной оферте, которую совет директоров также одобрил.
Третий выпуск, попавший под новую стратегию, - серия 001Р-05. Для него установлен тот же предел, что и для первого - до 96% от номинальной стоимости. Публичная безотзывная оферта по этому выпуску также получила одобрение руководства.
Эксперты отмечают, что подобные шаги могут свидетельствовать о желании компании оптимизировать структуру своих долгов и повысить прозрачность для инвесторов. В то же время, условия выкупа ниже номинала могут вызвать вопросы у части держателей бумаг. Рынок внимательно следит за развитием ситуации, ожидая, как это повлияет на стоимость облигаций и дальнейшие действия других участников.
Таким образом, «Делимобиль» демонстрирует готовность к активному управлению своими финансовыми инструментами, что может стать сигналом для других компаний отрасли. Остается наблюдать, как изменится динамика рынка после столь резких перемен.
Похожие материалы
-
11.02.2026, 21:48
Почему на грузовиках появляются таблички с надписями и именами водителей
На трассах часто встречаются грузовики с табличками под стеклом. Что означают эти надписи? Почему водители указывают имена? Разбираемся в скрытых мотивах и негласных правилах дальнобойщиков.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 18:00
Железо вместо платины: как ученые меняют будущее водородных топливных элементов
Водородные топливные элементы долгое время считались дорогой альтернативой из-за использования платины. Теперь ученые предлагают заменить этот металл на железо, что может сделать экологичный транспорт доступнее. Разбираемся, как это повлияет на рынок и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 10:38
Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса
Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
