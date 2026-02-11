Неожиданный шаг: каршеринговая компания меняет стратегию работы с долгами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

11 февраля 2026, 21:28

Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям

Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям

Неожиданный шаг: каршеринговая компания меняет стратегию работы с долгами

Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям

Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.

Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.

На заседании, прошедшем 10 февраля, руководство ПАО «Каршеринг Руссия», управляющего сервисом «Делимобиль», приняло решение о пересмотре своей политики в отношении долговых обязательств. Как сообщает Abn.agency, компания намерена выкупить сразу три выпуска своих биржевых облигаций, одновременно утвердив безотзывные оферты для держателей ценных бумаг.

Первым шагом станет приобретение облигаций серии 001Р-02. Эти бумаги относятся к процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям, права на которые учитываются централизованно. Они размещались по открытой подписке в рамках программы 001Р. Выкуп будет осуществляться по согласованию с владельцами, при этом максимальная цена не превысит 96% от номинальной стоимости. Все детали сделки закреплены в специальной оферте, которая стала приложением к протоколу заседания.

Параллельно компания планирует аналогичные действия в отношении выпуска 001Р-04. Здесь условия менее выгодны для держателей: максимальная цена выкупа ограничена 90% от номинала. Такой подход объясняется внутренними решениями по выпуску и особенностями программы облигаций. Все ключевые параметры сделки отражены в отдельной оферте, которую совет директоров также одобрил.

Третий выпуск, попавший под новую стратегию, - серия 001Р-05. Для него установлен тот же предел, что и для первого - до 96% от номинальной стоимости. Публичная безотзывная оферта по этому выпуску также получила одобрение руководства.

Эксперты отмечают, что подобные шаги могут свидетельствовать о желании компании оптимизировать структуру своих долгов и повысить прозрачность для инвесторов. В то же время, условия выкупа ниже номинала могут вызвать вопросы у части держателей бумаг. Рынок внимательно следит за развитием ситуации, ожидая, как это повлияет на стоимость облигаций и дальнейшие действия других участников.

Таким образом, «Делимобиль» демонстрирует готовность к активному управлению своими финансовыми инструментами, что может стать сигналом для других компаний отрасли. Остается наблюдать, как изменится динамика рынка после столь резких перемен.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Ижевск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться