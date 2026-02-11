Неожиданный шаг: каршеринговая компания меняет стратегию работы с долгами

Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям

Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.

Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.

На заседании, прошедшем 10 февраля, руководство ПАО «Каршеринг Руссия», управляющего сервисом «Делимобиль», приняло решение о пересмотре своей политики в отношении долговых обязательств. Как сообщает Abn.agency, компания намерена выкупить сразу три выпуска своих биржевых облигаций, одновременно утвердив безотзывные оферты для держателей ценных бумаг.

Первым шагом станет приобретение облигаций серии 001Р-02. Эти бумаги относятся к процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям, права на которые учитываются централизованно. Они размещались по открытой подписке в рамках программы 001Р. Выкуп будет осуществляться по согласованию с владельцами, при этом максимальная цена не превысит 96% от номинальной стоимости. Все детали сделки закреплены в специальной оферте, которая стала приложением к протоколу заседания.

Параллельно компания планирует аналогичные действия в отношении выпуска 001Р-04. Здесь условия менее выгодны для держателей: максимальная цена выкупа ограничена 90% от номинала. Такой подход объясняется внутренними решениями по выпуску и особенностями программы облигаций. Все ключевые параметры сделки отражены в отдельной оферте, которую совет директоров также одобрил.

Третий выпуск, попавший под новую стратегию, - серия 001Р-05. Для него установлен тот же предел, что и для первого - до 96% от номинальной стоимости. Публичная безотзывная оферта по этому выпуску также получила одобрение руководства.

Эксперты отмечают, что подобные шаги могут свидетельствовать о желании компании оптимизировать структуру своих долгов и повысить прозрачность для инвесторов. В то же время, условия выкупа ниже номинала могут вызвать вопросы у части держателей бумаг. Рынок внимательно следит за развитием ситуации, ожидая, как это повлияет на стоимость облигаций и дальнейшие действия других участников.

Таким образом, «Делимобиль» демонстрирует готовность к активному управлению своими финансовыми инструментами, что может стать сигналом для других компаний отрасли. Остается наблюдать, как изменится динамика рынка после столь резких перемен.