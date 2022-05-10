Дело пошло: первый «камазовский» мусоровоз «Компас» отгружен потребителю

Новое семейство среднетоннажных грузовиков, которые автогигант вывел на рынок в начале 2022 года, предназначено для работы в городе и пригороде, а также на междугородних линиях. Платформа грузовика КамАЗ-Компас универсальная - позволяет оснащать шасси широким перечнем спецнадстроек.

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Кабина нового мусоровоза – цельнометаллическая, тоннельного типа, может быть без спального места и со спальным местом. В движение автомобиль приводит 3,8-литровый 154-сильный дизель Cummins ISF.

Коробка передач – механическая 6-ступенчатая. Снаряжённая масса шасси составляет 3075 кг, полная масса грузовика – 8990 кг. Грузоподъёмность ведущего моста – 6600 кг.

Надстройка шасси - мусоровозное оборудование HIDRO-MAK с полезным объёмом кузова 8 куб. м и объёмом загрузочного бункера в 1,2 куб. м. Коэффициент уплотнения мусора – до 6, в зависимости от типа мусора. Материал кузова – сталь ST-52, толщиной в 4 мм по всему периметру. Материал загрузочного бункера – сталь Hardox 450.

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