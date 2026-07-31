Почему новый SAF-хаб может изменить рынок авиационного топлива - экспертный взгляд

31 июля 2026, 20:39
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
В Миннесоте начал работу уникальный центр смешивания SAF, который позволит Delta увеличить долю экологичного топлива на одном из ключевых хабов. Это событие может стать поворотным для развития устойчивой авиации в США и задать новые стандарты для отрасли.
Открытие нового центра колебаний SAF (устойчивого авиационного топлива) на территории завода Pine Bend Refinery в Миннесоте - событие, которое может изменить баланс сил на рынке авиационного топлива США. Этот объект, созданный усилиями коалиции Миннесотского центра SAF, куда входят Delta, Greater MSP Partnership, Bank of America, Ecolab и Xcel Energy, стал первым подобным проектом в стране.
Главная задача центра – не производство, а именно изменение SAF. Такой подход позволяет использовать экологически чистое топливо в качестве решения «drop-in», то есть нет необходимости менять инфраструктуру аэропортов и самолетов. В год здесь планируют обработать 30 миллионов галлонов ресурсов SAF, чтобы обеспечить стабильное и масштабное поступление топлива.
Локальное перемещение и транспортировка по уже существующим трубопроводам - ключевое преимущество проекта. Это влияние минимизирует логистические риски и ускоряет внедрение SAF в ежедневную работу авиакомпании. Для «Дельты» это не просто очередной шаг к пересмотру экономики, а реальный инструмент для достижения целей – 10% SAF в общем объеме топлива к 2030 году.
В начале месяца Delta заключила пятилетнее соглашение с Shell Aviation, предусматривающее поставки как чистого, так и смешанного SAF на приоритетные хабы, включая MSP. Это партнерство должно ускорить прогресс и расширить географию использования экологически чистого топлива. Важно, что Delta и Shell уже давно сотрудничают по традиционному топливу, а теперь делают ставку на долгосрочное развитие.
Для более детального понимания масштабов: мировой рынок СВС пока только формируется, и в большинстве аэропортов возникают проблемы с нехваткой рабочей силы для хранения и перевозки такого топлива. В США спрос на SAF растет, но доля его использования пока не составляет 1% от общего объема.
Если рассматривать перспективы России, то опыт Delta и ее партнеров может быть полезен отечественным международным и топливным компаниям, которые только начинают внедрять SAF. В условиях ужесточения экологических требований и роста интереса к устойчивым технологиям, подобные проекты могут стать драйвером развития собственного рынка СВС и прогрессивной авиационной отрасли.
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