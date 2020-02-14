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14 февраля 2020, 07:53

Денег на льготное автокредитование могут добавить

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Фото: vpk.name
Правительство готово рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для финансирования государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что программы господдержки могут продлить, если выделенные на них в январе из федерального бюджета средства исчерпаются до конца года. Но второй транш раньше лета можно не ждать. В начале недели журналистам стало известно, что деньги могут закончится уже к апрелю. 

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ « У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства. Если будет необходимость, будем стараться решать вопрос. »
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Напомним, программы льготного автокредитования перезапустили с 1 января 2020 года. Первоначально на них выделили 5 млрд рублей. В правительстве рассчитывали продать с господдержкой более 50 тыс. автомобилей. В 2019 году на аналогичные программы в общей сложности выделили 9,4 млрд рублей и реализовали с участием бюджетных средств 113,3 тыс. автомобилей: 61,3 тыс. единиц по программе «Семейный автомобиль» и 52 тыс. единиц по программе «Первый автомобиль». Деньги выделяли также в два этапа – в марте и в июле.

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Отзывы по теме
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Денег на льготное автокредитование могут добавить
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что программы господдержки могут продлить, если выделенные на них в январе из федерального бюджета средства исчерпаются до конца года. Но второй транш раньше лета можно не ждать. В начале недели журналистам стало известно, что деньги могут закончится уже к апрелю. {{person_97_У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства. Если будет необходимость, будем стараться решать вопрос.}}Напомним, программы льготного автокредитования перезапустили с 1 января 2020 года. Первоначально на них выделили 5 млрд рублей. В правительстве рассчитывали продать с господдержкой более 50 тыс. автомобилей. В 2019 году на аналогичные программы в общей сложности выделили 9,4 млрд рублей и реализовали с участием бюджетных средств 113,3 тыс. автомобилей: 61,3 тыс. единиц по программе «Семейный автомобиль» и 52 тыс. единиц по программе «Первый автомобиль». Деньги выделяли также в два этапа – в марте и в июле.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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