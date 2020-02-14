14 февраля 2020, 07:53
Денег на льготное автокредитование могут добавить
- 728
- 0
Фото: vpk.name
Правительство готово рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для финансирования государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что программы господдержки могут продлить, если выделенные на них в январе из федерального бюджета средства исчерпаются до конца года. Но второй транш раньше лета можно не ждать. В начале недели журналистам стало известно, что деньги могут закончится уже к апрелю.
|
«
У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства. Если будет необходимость, будем стараться решать вопрос.
»
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
Напомним, программы льготного автокредитования перезапустили с 1 января 2020 года. Первоначально на них выделили 5 млрд рублей. В правительстве рассчитывали продать с господдержкой более 50 тыс. автомобилей. В 2019 году на аналогичные программы в общей сложности выделили 9,4 млрд рублей и реализовали с участием бюджетных средств 113,3 тыс. автомобилей: 61,3 тыс. единиц по программе «Семейный автомобиль» и 52 тыс. единиц по программе «Первый автомобиль». Деньги выделяли также в два этапа – в марте и в июле.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве