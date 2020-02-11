11 февраля 2020, 07:54
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
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Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца. Об этом АвтоВАЗ предупредил своих дилеров.
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Государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» стартовали с января 2020 года. Правительство выделило из бюджета 5 млрд рублей. Минпромторг предполагал, что средств хватит, чтобы простимулировать продажу порядка 50 тысяч автомобилей. В 2019 году 9,4 млрд рублей хватило, чтобы продать по льготным программам свыше 100 тысяч автомобилей.
Сейчас основными участниками программ льготного автокредитования стали машины, выпускаемые на АвтоВАЗе. Согласно условиям, скидку в размере 10% (для жителей Дальнего Востока - 25%) можно получить только на покупку нового автомобиля, собранного в России стоимостью не более 1 млн рублей. Под действие программ подпадает весь модельный ряд АвтоВАЗа (кроме Vesta Sport) и УАЗа, Chevrolet Niva, обе модели Datsun и кроссовер Nissan Terrano. У партнера по альянсу, Renault, выбор существенно шире – седан Logan и хэтчбек Sandero, их «вседорожные» версии Stepway, а также кроссовер Duster и базовая модификация Kaptur. Кроме того, можно купить избранные комплектации автомобилей Hyundai (Solaris и Creta), Kia (Rio и Rio X-Line), Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Помню в 2006 году хватало 1 000 рублей, чтобы заправить полностью бак... правда была 99, а сейчас 2 300, правда тигуан... Вот сдерживали они в прошлом году цены, шумиху наводили, а толку то, как повышают ценник тихой сапой, так и продолжают повышать.
Привет! Если выберете хорошую школу, то рекомендую потом ещё покататься с грамотным инструктором после получения прав!
Цитата:| Кому: Шумахер После сдачи ПДД нужно закрыть все этапы за 6 месяцев. Если не успел, то снова пересдавать на теорию. Платить ничего не нужно.
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