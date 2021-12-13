Деньги на ветер: какие преимущества продемонстрировал обтекатель камазовской кабины
Фото: avto-nomer.ru
В ней, в частности, речь идет об исследовании влияния аэродинамики автопоезда на такой важный показатель, как расход топлива.
Цитируем: «Объектом исследований выбран автопоезд, состоящий из автомобиля-тягача «КамАЗ-5410» и фургона полуприцепа «ОдАЗ-935». Мощность двигателя тягача - 210 л, с., грузоподъемность полуприцепа - 13,5 тонны. Превышение верхней передней кромки полуприцепа над крышей кабины тягача - 0,65 м. Лобовая площадь - 8,2 кв. метра. Для установки на кабине тягача автопоезда изготовлены обтекатель и дефлектор-отражатель, материал – алюминий».
По новгородчине с нагрузкой 12 тонн
Чтобы провести оценку влияния указанных аэродинамических приспособлений на снижение «аппетита» грузовика, камазовцы провели контрольные заезды на расстояние 150 км. Испытательным полигоном была выбрана трасса Ленинград - Москва, а если точнее, ее участок между Чудово и Новгородом.
По сухому асфальту автопоезд пустили с максимальной скоростью 70 км/ч, при этом «состав» загрузили 12 тоннами. Прогнали автопоезд без приспособлений и с оными. Результаты оказались следующими: без обтекателей расход топлива составил 39,2л/100 км, а их использование позволило снизить «аппетит» до 37,5 л/100 км. Таким образом, экономия достигла 4,3%.
Авторы статьи 41-летней давности отметили интересный факт, а именно: водитель автопоезда, который был снабжен обтекателем, заметил снижение давления встречного воздушного потока на лобовые стекла кабины.
Тягач с обтекателем подвергся и более длительной эксплуатации, в ее ходе было выявлено, что лобовые стекла загрязняются меньше. «При установке дефлектора, как и следовало ожидать, эффективность снизилась. Расход топлива уменьшился лишь на 2,5% и составил 38,2 л/100 км. Дефлектор устанавливался под углом 60 градусов, на расстоянии 400 мм от средней кромки кабины», - уточняется в журнальной статье за 1980 год.
А что сегодня?
Обтекатели кабин активно используются и на современных моделях «КамАЗов». Если взглянуть на объявления об их продаже, увидим следующую сопроводительную информацию: «предназначен для установки на крышу кабины с целью снижения аэродинамического сопротивления автомобиля, и, как следствие, повышения топливной экономичности (до 5% в зависимости от марки машины и высоты фургона), а также для улучшения экстерьера автомобиля».
Производители заверяют, что изготовление обтекателей «методом контактного формования с толщиной стенки 4,5 мм обеспечивает их высокую прочность и надежность в сравнении с аналогами». Нередко сегодня применяют и боковые щитки - вкупе с верхним обтекателем они придают целостность конструкции и опять же снижают аэродинамическое сопротивление.
Стоимость камазовских обтекателей напрямую зависит от модели тягача, дизайнерского решения и веса самого изделия. Примерный порядок цен таков: 19 200 рублей (28 кг) – 53 700 рублей (35 кг). Установка обойдется в сумму до 6 000 рублей. 72-килограммовый комплект верхнего обтекателя с боковыми щитками – конструкция более сложная и увесистая (72 кг), поэтому стоит дороже (83 200 рублей) и монтируется за другие деньги (8 100 рублей).
Удачно «перестроился»
Есть данные, что в целом по России снижение расхода моторного топлива всего на 1% может привести к его экономии в объеме до 490 тыс. тонн в год. В 1989 году на Минском автозаводе был создан уникальный модульный автопоезд с говорящим названием МАЗ-2000 «Перестройка».
Грузовик уникален как своей модульной конструкцией, так и тем, что на момент появления слыл самым обтекаемым автопоездом не только в СССР, но и во всей Европе. Коэффициент обтекаемости головной части его кабины Сx был равен 0,20. Столь впечатляющих результатов инженерам удалось достигнуть за счет применения целого комплекса аэродинамических элементов. Автопоезд «Перестройка» в серию, увы, не пошел, но в любом случае стал важной вехой в истории отечественного автомобилестроения.
Поскольку наша голь исторически хитра на выдумку, самые предприимчивые вместо «фирменных» обтекателей устанавливают на крыши кабин… капоты от легковушек или ветровые стекла. Понятное дело, что такой «колхозный» тюнинг вряд ли позитивно отразится на реальной топливной экономичности. А вот водительских байках непосредственно самих «тюнеров» расход горючего точно упадет. И это уже действительно весело…
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