Сняли два колеса и прицепили Boeing: что натворили китайцы в Англии

На аэродроме в графстве Суррей гибридный внедорожник буксировал Boeing 747-400 массой около 180 т. Для финального заезда машине добавили 4,5 т балласта. Испытание показало, на что способна ее электрическая тяга.

На аэродроме в графстве Суррей гибридный внедорожник буксировал Boeing 747-400 массой около 180 т. Для финального заезда машине добавили 4,5 т балласта. Испытание показало, на что способна ее электрическая тяга.

Сильный дождь заставил команду отложить финальный заезд: мокрая полоса ухудшила сцепление колес. Когда покрытие подсохло, Denza Bao 5 протащил Boeing 747-400 массой около 180 т, опираясь только на два колеса. О демонстрации, проведенной 18 ноября 2026 года, сообщила Denza.

Испытание прошло на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. Внедорожник сначала буксировал самолет на четырех колесах, затем команда провела заезд на трех, а завершила испытание на двух. У автомобиля сняли два колеса с одной стороны, поэтому тяга передавалась через оставшиеся; на каждое приходилось примерно по 90 т буксируемой массы. По данным Denza, за все попытки автомобиль преодолел около 1,6 км, включая остановки для съемки и демонтажа колес.

Для испытания взяли серийный Bao 5 в комплектации Ultimate, силовую установку оставили без изменений. Пассажирские сиденья сняли и заменили балластом: для заезда на трех колесах добавили около 2 т, для финального заезда около 4,5 т. Балласт помогал компенсировать изменение распределения нагрузки и увеличить сцепление оставшихся колес. На кузове установили стабилизаторы. Для соединения внедорожника с самолетом изготовили специальное буксировочное крепление, машину также удерживали опоры. За рулем, по данным PistonHeads, находился старший технический специалист BYD в Великобритании Марк Галлифант.

Bao 5 использует подключаемую гибридную систему BYD DMO, Dual Mode Off-road. Под капотом работает 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электрическую часть составляют три электродвигателя; в системе предусмотрен и отдельный генераторный контур. Их суммарная мощность в версии Ultimate достигает 544 л.с., крутящий момент составляет 760 Нм. На задний электромотор приходится до 388 л.с. и 400 Нм. Финальный заезд прошел исключительно на электрической тяге, без бензинового двигателя, хотя Bao 5 остается подключаемым гибридом, а не электромобилем.

После испытаний специалисты Denza не обнаружили признаков чрезмерной нагрузки на силовую установку, шасси или шины. Компания назвала Bao 5 первым серийным автомобилем, буксировавшим самолет на двух колесах, а опыт компании первым случаем буксировки Boeing 747 исключительно на электрической тяге. Сам самолет был выведенным из эксплуатации Boeing 747-400. На аэродроме Дансфолд уже проводили подобную демонстрацию: в 2006 году Volkswagen Touareg буксировал там Boeing 747.

В британских материалах Bao 5 также называют Denza B5. Демонстрацию провели в рамках продвижения премиального бренда BYD в Великобритании. Первые клиентские поставки модели в стране ожидались в начале 2027 года, сообщает Automotive Management Online.

Испытания на дорогах решают другие задачи. Например, пилотный комплекс лазерной подсветки на М-4 «Дон» описан в материале о дорожном комплексе. Ранее электрический суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 км/ч и установил рекорд скорости среди серийных автомобилей.