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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 05:48

Denza Z: электросуперкар с 1560 л.с. и активной подвеской выходит на рынок

Denza Z: электросуперкар с 1560 л.с. и активной подвеской выходит на рынок

Denza Z дебютирует в Гудвуде: 1560-сильный суперкар BYD с зарядкой за 9 минут и ценой ниже 150 000 евро

Denza Z: электросуперкар с 1560 л.с. и активной подвеской выходит на рынок

В 2026 году на Goodwood Festival of Speed дебютирует Denza Z - электрический суперкар с тремя моторами, мощностью 1560 л.с. и четырьмя полноценными местами. Модель обещает изменить представления о спортивных автомобилях и стать новым ориентиром для премиального сегмента.

В 2026 году на Goodwood Festival of Speed дебютирует Denza Z - электрический суперкар с тремя моторами, мощностью 1560 л.с. и четырьмя полноценными местами. Модель обещает изменить представления о спортивных автомобилях и стать новым ориентиром для премиального сегмента.

В 2026 году на Фестивале скорости в Гудвуде состоится премьера Denza Z — непревзойдённого суперкара, который способен изменить расстановку сил в сегменте мощных тяжёлых автомобилей. Модель, о которой ещё недавно мало кто слышал за пределами Китая, выходит на европейский рынок с амбициями и техническими решениями, которые раньше были доступны только гиперкарам стоимостью в миллионы евро.

Denza Z построен на полностью электрической платформе и оснащён тремя электромоторами: одним передним (680 л.с.) и двумя задними (суммарно 912 л.с.). Совокупная пиковая мощность достигает 1560 л.с., хотя максимальная отдача реализуется не одновременно всеми моторами — это позволяет эффективно управлять тягой и реализовывать сложное векторное распределение крутящего момента. Такой подход обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и управляемость на уровне лучших мировых спорткаров.

Модель будет доступна сразу в трёх вариантах кузова: два купе (стандартное и с экстремальным аэродинамическим пакетом) и кабриолет. Самая быстрая версия способна разгоняться до 350 км/ч, тогда как стандартные купе и кабриолет ограничены 300 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает около 2 секунд, что ставит Denza Z в один ряд с самыми быстрыми электромобилями планеты.

Особое внимание уделено не только мощности, но и технологиям: Denza Z получает активную подвеску DiSus, аналогичную той, что позволяет Yangwang U9 совершать прыжки, а также систему полуавтоматического вождения God's Eye (DiPilot) 5.0. Ожидается, что аккумулятор будет иметь ёмкость не менее 120 кВт·ч и поддерживать сверхбыструю зарядку, которая позволит восполнить запас энергии до 97% всего за 9 минут.

Несмотря на использование карбонового кузова, вес автомобиля составляет от 2220 кг у купе и на 70 кг больше у кабриолета. Сказались тяжёлая батарея и сложная техническая начинка, однако производитель обещает, что управляемость и динамика от этого не страдают.

Denza — премиальный бренд, созданный в 2010 году как совместное предприятие BYD и Daimler AG (ныне Mercedes-Benz Group), но сегодня полностью принадлежащий BYD. Название «Denza» происходит от китайского «Tengshi» и переводится как «растущая сила и импульс», что отражает философию марки. В 2025 году бренд вышел на европейский рынок с моделью Z9 GT, а теперь готовится к масштабному расширению благодаря успехам BYD и развитию линеек Yangwang и Fangchenbao.

Дизайн Denza Z разрабатывался под руководством Вольфганга Эггера, ранее отвечавшего за стиль Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Габариты новинки — 4,78 м в длину, 1,99 м в ширину и 1,35 м в высоту при колёсной базе 2,78 м — делают её компактной для четырёхместного спорткара, но обещают простор на уровне Maserati Gran Turismo Folgore.

Интересно, что стоимость Denza Z окажется ниже европейских аналогов — менее 150 000 евро, что делает модель высококонкурентным предложением на рынке. Ещё недавно автомобили мощностью свыше 1000 л.с. были доступны только в сегменте Bugatti или Koenigsegg, а теперь аналогичные характеристики становятся реальностью для более широкого круга покупателей.

В рамках нового глобального наступления китайских брендов на европейский рынок стоит отметить, что BYD планирует продать более 1,3 млн автомобилей в 2026 году только за пределами Китая, а дилерские центры Denza уже открылись в Германии. Появление Denza Z на Фестивале скорости в Гудвуде позволит впервые увидеть и оценить вживую китайский электросуперкар, который может изменить отношение к рынку и всему сегменту.

Для сравнения, недавно дебютировавший Ferrari Luce вызвал неоднозначные отзывы, а Denza Z, обладая большей мощностью и более доступной ценой, может стать настоящим открытием для поклонников быстрых и технологичных автомобилей. Кстати, интерес к электромобилям с необычными характеристиками растёт не только в Китае, но и в Европе, где появляются новые модели BMW, подробнее о которых можно узнать в отдельном материале о будущей линейке BMW X5 с пятью силовыми установками .

Упомянутые модели: Denza Z9 GT
Упомянутые марки: Denza, BYD, Ferrari, Koenigsegg, Alfa Romeo
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