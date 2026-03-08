Тысяча километров за 9 минут: Стоит ли верить громким заявлениям Denza

Прорыв BYD: Аккумулятор Blade 2.0 заряжается за 9 минут

BYD представил Denza Z9 GT с революционной батареей Blade 2.0 и быстрой зарядкой Flash Charging, обещая рекордный запас хода. Однако заявленные характеристики вызывают вопросы у экспертов. Почему стоит дождаться независимых тестов и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях.

Появление Denza Z9 GT с новым аккумулятором Blade 2.0 и ультрабыстрой зарядкой Flash Charging вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей и экспертов. BYD уверяет, что их аккумулятор способен полностью зарядиться всего за 9 минут, а запас хода достигает 1 036 км — это больше, чем у любого другого серийного электромобиля на рынке. Но действительно ли все так однозначно?

Главная интрига кроется в том, что заявленный рекордный пробег Denza Z9 GT основан на китайских измерениях цикла, которые традиционно отличаются от более строгих стандартов, применяемых в Европе и США. В таких условиях, особенно при использовании теста EPA, цифры могут оказаться значительно скромнее. Именно поэтому многие специалисты советуют не торопиться с выводами и ожидать тестов.

Технологии BYD действительно впечатляют: Blade 2.0 обещает не только высокую емкость энергии, но и повышенную безопасность, мощность мгновенной зарядки 1 500 кВт может изменить время зарядки электромобилей. Однако, как показывает опыт, маркетинговые заявления производителей не всегда соответствуют реальности. Уже сейчас в Европе активно обсуждают, как появление новых аккумуляторов и зарядных устройств BYD может повлиять на расстановку сил на рынке - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Blade 2.0 и Flash Charging в Европе в нашем обзоре рынка электромобилей .

Еще один критический момент – инфраструктура. Даже если Denza Z9 GT действительно может заряжаться за считанные минуты, для этого потребуется соответствующая сетевая зарядная инфраструктура, которой пока нет даже в крупных городах. Кроме того, зарядка высокой мощности может происходить от аккумуляторной батареи, что также требует проверки в соответствующих условиях эксплуатации.

Denza Z9 GT остается символическими амбициями BYD и строится на том, что китайские производители стремятся опережать конкурентов не только по технологиям, но и по громким заявлениям. Останется ли этот электромобиль рекордсменом после независимого теста - покажет время.