Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов

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Калифорнийский дептранс ведет планомерную работу по переводу своего автопарка на электричество. К 2030 году все 1 200 его автомобилей должны быть чистыми электрокарами. Очередная партия состоит из 399 автомобилей Tesla Model 3 с задним приводом. Все они пополнят автопарк до конца 2022 года. Представители Caltrans утверждают, что электрокары Tesla оказались лучшим предложением на рынке с учетом неустойчивых цен на топливо и затрат на техническое обслуживание, а также рейтинга безопасности, стоимости при перепродаже и гарантийного покрытия.

В автопарке Caltrans уже есть один электрический пикап Ford F-150 Lightning, 11 автомобилей Nissan Leaf, 15 автомобилей Chevrolet Bolt, а также 37 водородных автомобилей Toyota Mirai. Как сообщает издание Carscoops, нынешняя сделка может считаться самым крупным заказом на электромобили от правительственного агентства США как на уровне штата, так и на федеральном уровне. В 2021 году Нью-Йорк пообещал купить не более 250 Tesla Model 3, но сделка была рассчитана на несколько лет.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р )

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