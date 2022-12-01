Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
В автопарке Caltrans уже есть один электрический пикап Ford F-150 Lightning, 11 автомобилей Nissan Leaf, 15 автомобилей Chevrolet Bolt, а также 37 водородных автомобилей Toyota Mirai. Как сообщает издание Carscoops, нынешняя сделка может считаться самым крупным заказом на электромобили от правительственного агентства США как на уровне штата, так и на федеральном уровне. В 2021 году Нью-Йорк пообещал купить не более 250 Tesla Model 3, но сделка была рассчитана на несколько лет.
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25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
04.10.2022, 07:52
Водителей предлагают обложить новым налогом: за пройденные километры
Вопрос о введении нового налога подняли австралийские чиновники. Сейчас акциз от продажи бензина и дизеля идет в дорожный фонд. C ростом популярности электрокаров, наполняемость фонда сокращается.Читать далее
-
30.08.2022, 17:28
Водитель снял душераздирающее видео, как град «тоталит» его машину
Человек мнит себя повелителем стихий, но природа периодически напоминает, насколько крутой у нее нрав. Гигантские градины застигли врасплох не менее 70 водителей на оживленном шоссе. Пощады не было никому.Читать далее
-
18.08.2022, 14:35
Автомобиль с ДВС против электрокара: чей пробег обходится дешевле?
Не стоит думать, что жизнь владельцев электромобилей – сплошной «майский день». Глобальная ситуация на рынке энергоносителей такова, что подразумевает неизбежный рост цен на электроэнергию. Страдают кто? Правильно – хозяева «электричек». Читать далее
-
14.07.2022, 14:11
Как служится электромобилям в полиции?
Электромобиль как полицейская машина? Почему бы нет - это уже реальность. За порядком на городских улицах некоторых стран планеты уже следят патрульные Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.3 и, конечно же, Tesla.Читать далее
-
06.07.2022, 00:01
Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года
Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее
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