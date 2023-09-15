Дептранс опубликовал эпичное видео ночного ДТП спорткара в центре Москвы

Ранее мы писали Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое Смертельная авария произошла утром 14 августа в Ленинградской области, на 65-м километре автодороги А-181 ... Читать далее

На опубликованной записи с дорожной камеры видно, как автомобиль движется в крайней левой полосе существенно быстрее потока. Перед перекрестком водитель, видимо, решает, что надо повернуть направо, пытается перестроиться между машинами, теряет управление, по инерции движется к тротуару, врезается в опору уличного освещения, переворачивается на крышу, рикошетом отлетает обратно на проезжую часть и догоняет попутный белый автомобиль.

Как уточнили в Дептрансе, авария произошла у дома 36с1 по 1-ой Тверской-Ямской улице. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в ДТП пострадали шесть человек. Водитель Mercedes AMG GT находится в тяжелом состоянии, также различные травмы получили пять человек из Skoda, в которую он врезался.

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