Депутат Госдумы поделился впечатлениями от Lada Vesta. Только два недостатка
По словам Олега Леонова, он ездит на «Весте» регулярно и с удовольствием. Особенно радует депутата наличие разъема USB: можно поставить смартфон на зарядку и продолжать работать в дороге. Серьезных минусов у машины только два. Во-первых, достаточно низкий потолок. Высокие пассажиры рискуют упереться в него макушкой. Второй недостаток – отсутствие центрального подлокотника во втором ряду. «Руку положить некуда», – посетовал парламентарий.
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
- 839 000 РВАЗ (Lada) Веста 2016 в Москве
- 1 430 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 300 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 845 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 695 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 1 459 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 940 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Зеленограде
- 1 649 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 1 045 000 РВАЗ (Lada) Веста 2017 в Москве
- 1 265 000 РВАЗ (Lada) Vesta, I 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий