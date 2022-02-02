Депутат устроил пьяное ДТП и обещал договориться с министром: журналисты опубликовали скандальное видео
Фото: Украинская правда
На следующий день сообщения об аварии были удалены с ряда украинских информационных сайтов, а за прошедшие с момента ДТП пять месяцев полиция так якобы и не смогла выяснить, кто сидел за рулем Audi. Журналисты издания «Украинская правда» провели собственное расследование. Его результаты вызвали настоящий скандал в Раде.
На опубликованных кадрах с нагрудного регистратора видно, как 35-летний депутат Александр Трухин просит полицейского дать ему уйти, обещает лично договориться с министром внутренних дел Денисом Монастырским и отблагодарить полицейских. В ответ инспектор пытается объяснить ему, что есть показания свидетелей, а за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность. На что народный избранник советует полицейскому «не исполнять».
После публикации видео глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции и партии. А фракция «Европейская солидарность» потребовала отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского.
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