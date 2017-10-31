Депутата остановил гаишник. Депутат обиделся
«В последнее время даже ГИБДД нас останавливает», — пожаловался Сибагатуллин. Он поведал о последней встрече с автоинспекторами, когда, по его словам, «маленький лейтенантик» посмел остановить автомобиль с табличкой «Госдума» на ветровом стекле.
«Шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество». Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Я сам хотел сесть за руль и уехать». — недоумевал обескураженный депутат.
Сибагатуллин добрым словом вспомнил предыдущего начальника УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рифката Минниханова, заявив, что при нем «такого не было».
Справка: Сибагатуллин Фатих Саубанович. Дата рождения: 1 мая 1950 года. Депутат Государственной Думы. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Дата начала полномочий: 2 декабря 2007 года (пятый созыв). Член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Доктор ветеринарных наук. Действительный член Международной Академии информатизации. Действительный член Академии наук социальных технологий и местного самоуправления. Профессор. Действительный член Академии гуманитарных наук. Действительный член (академик) Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия».
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