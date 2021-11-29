29 ноября 2021, 08:59
Депутаты Госдумы предлагают штрафовать за незаконные штрафы
Думские депутаты из фракции ЛДПР, Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, подготовили законопроект, предусматривающий ответственность для должностных лиц за штрафы, необоснованно вынесенные водителям.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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За ошибочные штрафы депутаты предложили штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление на сумму выписанного штрафа. Такой порядок позволит сократить поток незаконных постановлений в отношении водителей, а также защитить их права. Ведь по статистике, только 10% водителей обжалуют неправомерные штрафы, поскольку им зачастую проще заплатить, чем тратить время и силы на разбирательства, пишут Известия.
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