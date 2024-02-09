Депутаты Госдумы предлагают запретить пользоваться за рулем электронными очками

Ранее мы писали За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так? Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео ... Читать далее

Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали всего неделю назад, но уже успели наделать много шума. Самые отчаянные пользователи носят новый гаджет круглосуточно и не снимают его даже за рулем. Правда, проблема пока актуальна только для США. В Россию Apple Vision Pro официально не поставляют, а на отечественных маркетплейсах продавцы просят за них 800 – 900 тысяч рублей. Тем не менее, думские депутаты не смогли проигнорировать новую угрозу безопасности.

Бийсултан Хамзаев в письме, адресованном Михаилу Черникову, заявил о необходимости запретить водителям использовать AR-очки. По его мнению, никакая электроника не способна заменить человеческое зрение: «Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», – цитирует депутата «Парламентская газета».

Фото: Apple

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов уточнил, что новые устройства появляются постоянно и прописать их все в нормах ПДД будет проблематично. «Сейчас существуют общие требования для водителей. Но у нас обязательно найдутся какие-нибудь чудики, которые смогут что-нибудь такое придумать ради хайпа, ради съемок», – подчеркнул Ярослав Нилов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах