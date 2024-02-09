Депутаты Госдумы предлагают запретить пользоваться за рулем электронными очками
Бийсултан Хамзаев в письме, адресованном Михаилу Черникову, заявил о необходимости запретить водителям использовать AR-очки. По его мнению, никакая электроника не способна заменить человеческое зрение: «Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», – цитирует депутата «Парламентская газета».
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов уточнил, что новые устройства появляются постоянно и прописать их все в нормах ПДД будет проблематично. «Сейчас существуют общие требования для водителей. Но у нас обязательно найдутся какие-нибудь чудики, которые смогут что-нибудь такое придумать ради хайпа, ради съемок», – подчеркнул Ярослав Нилов.
-
09.02.2024, 07:46
Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль
Новый султан Малайзии недавно принял присягу. В беседе с послом РФ он рассказал об интересе к российским автомобиля и выразил желание поставить в свой гараж один из них.Читать далее
-
08.02.2024, 17:49
Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
Автодор предупредил водителей об изменении скоростного режима на участке платной автомагистрали М-12 «Восток», проходящей по территории Республики Татарстан. Лимит понизили со 110 до 70 км/ч.Читать далее
-
08.02.2024, 17:12
Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины
Ночной визит на заправку дорого обошелся владельцу Audi A4 из Набережных Челнов. Судья не поверил в искренность его раскаяния и наказал нарушителя по всей строгости закона.Читать далее
-
08.02.2024, 15:48
Renault готовит конкурента Nissan Qashqai
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение новой модели. Весной 2024 года публике обещают показать очередной компактный кроссовер, который будут позиционировать как семейный автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
08.02.2024, 10:24
Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Компания Sinomach Automobile, официальный дистрибьютор автомобилей на китайский рынок, решила открыть экспортное направление и выбрала Россию в качестве своего первого иностранного рынка. Из уважения к нашей стране первую модель решили назвать по-русски.Читать далее
-
09.02.2024, 07:46
Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль
Новый султан Малайзии недавно принял присягу. В беседе с послом РФ он рассказал об интересе к российским автомобиля и выразил желание поставить в свой гараж один из них.Читать далее
-
08.02.2024, 17:49
Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
Автодор предупредил водителей об изменении скоростного режима на участке платной автомагистрали М-12 «Восток», проходящей по территории Республики Татарстан. Лимит понизили со 110 до 70 км/ч.Читать далее
-
08.02.2024, 17:12
Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины
Ночной визит на заправку дорого обошелся владельцу Audi A4 из Набережных Челнов. Судья не поверил в искренность его раскаяния и наказал нарушителя по всей строгости закона.Читать далее
-
08.02.2024, 15:48
Renault готовит конкурента Nissan Qashqai
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение новой модели. Весной 2024 года публике обещают показать очередной компактный кроссовер, который будут позиционировать как семейный автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
08.02.2024, 10:24
Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Компания Sinomach Automobile, официальный дистрибьютор автомобилей на китайский рынок, решила открыть экспортное направление и выбрала Россию в качестве своего первого иностранного рынка. Из уважения к нашей стране первую модель решили назвать по-русски.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий