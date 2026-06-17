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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 14:07

Депутаты хотят отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям во дворах и на местных дорогах

Депутаты хотят отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям во дворах и на местных дорогах

Жители чинят дороги - власти штрафуют: почему правительство против отмены наказаний за самостоятельный ремонт ям и выбоин

Депутаты хотят отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям во дворах и на местных дорогах

В Госдуме обсуждают отмену штрафов для тех, кто сам латает ямы на дорогах. Мало кто знает, что сейчас за такую инициативу можно получить серьезный штраф. Почему власти спорят о новой мере, какие последствия ждут водителей и что изменится для обычных жителей - разбираемся в деталях.

В Госдуме обсуждают отмену штрафов для тех, кто сам латает ямы на дорогах. Мало кто знает, что сейчас за такую инициативу можно получить серьезный штраф. Почему власти спорят о новой мере, какие последствия ждут водителей и что изменится для обычных жителей - разбираемся в деталях.

Вопрос о самостоятельном ремонте дорог давно волнует российских автомобилистов. Многие сталкивались с ситуацией, когда ямы и выбоины на проезжей части не устраняются месяцами, а иногда и годами. В результате жители вынуждены брать дело в свои руки, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако за такую инициативу можно нарваться на крупный штраф - и это вызывает недоумение у многих.

Недавно в Госдуму поступил законопроект, который предлагает отменить административную ответственность для граждан, самостоятельно устраняющих дефекты на дорогах местного значения и во дворах. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди»: Владислав Даванков, Ксения Горячева, Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Они предлагают внести изменения в статью 12.33 КоАП, чтобы штрафы не применялись к тем, кто чинит дороги на придомовой территории или на небольших участках, где официальные службы не спешат реагировать.

Сейчас за нарушение этой статьи физическим лицам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч, а юридическим - до 300 тысяч рублей. Как отмечают авторы законопроекта, такие меры часто применяются к обычным жителям, которые просто хотят сделать дорогу безопаснее. В пояснительной записке приводятся реальные случаи: в Астрахани жильцы ТСЖ «Твой дом» заплатили 25 тысяч рублей за ремонт дворовой дороги, в Пермском крае пенсионер получил штраф за укрепление размытого участка, а в Вологодской области наказали мужчину, восстановившего проезд к деревне.

Депутаты считают, что отмена штрафов снизит социальную напряженность и позволит быстрее решать локальные проблемы с дорогами. По их мнению, это даст людям возможность самим заботиться о безопасности, не опасаясь наказания. Однако правительство России выступило против инициативы. В своем заключении оно подчеркивает, что любые работы на дорогах должны соответствовать установленным стандартам, а дорожная деятельность регулируется специальными нормами. Власти опасаются, что отмена ответственности приведет к нарушению правил безопасности и появлению новых рисков на дорогах.

Тема ответственности за самостоятельные действия на дорогах не нова. Ранее обсуждалось ужесточение штрафов за незаконное размещение знака «Инвалид» на автомобилях - теперь за первое нарушение могут назначить 7,5 тысячи рублей, а за повторное - до 25 тысяч. Подробнее о том, как меняются штрафы и почему власти ужесточают контроль, можно узнать в материале о новых правилах для водителей.

Как пишет Autonews, инициатива депутатов вызвала широкий резонанс среди автомобилистов. Многие считают, что самостоятельный ремонт - вынужденная мера, когда официальные службы бездействуют. Однако эксперты напоминают: некачественный ремонт может привести к авариям и дополнительным расходам на восстановление дорожного полотна. Важно помнить, что любые работы на проезжей части должны проводиться с учетом технических требований и безопасности всех участников движения. В России ежегодно фиксируются тысячи обращений по поводу плохого состояния дорог, и вопрос о том, кто должен отвечать за их ремонт, остается открытым. Если законопроект будет принят, это может изменить подход к содержанию дорог на местах и дать гражданам больше свободы для решения насущных проблем.

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