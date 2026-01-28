Что грозит владельцам тюнингованных машин и как бюрократия мешает легальному оформлению

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 13:58

Депутаты обсуждают новые подходы к легализации тюнинга авто в России

В России обсуждается упрощение процедуры согласования изменений в конструкции автомобилей. Депутаты предлагают снизить бюрократию и сделать тюнинг более доступным для легального оформления. Почему это важно именно сейчас и какие перемены ждут автолюбителей - в нашем материале.

Вопрос легализации автомобильного тюнинга в России вновь оказался в центре внимания. Причина проста: действующая система согласования изменений в конструкции авто давно вызывает недовольство у владельцев машин. Слишком много формальностей, очередей и затрат - все это отпугивает даже самых законопослушных автолюбителей. В результате многие предпочитают не связываться с официальными процедурами, а значит, рынок нелегального тюнинга только растет.

На этом фоне депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой, способной изменить правила игры. Они обратились к главе МВД с предложением пересмотреть порядок оформления доработок автомобилей. По их мнению, нынешняя система излишне усложнена и не отвечает современным реалиям. В письме парламентарии подчеркивают: избыточная бюрократия не только тормозит развитие легального тюнинга, но и создает почву для серых схем.

Особое внимание депутаты уделили косметическим изменениям, которые не влияют на безопасность движения. Они предлагают перевести часть процедур на уведомительный порядок. Это значит, что владельцу достаточно будет сообщить о внесенных изменениях, а не проходить через многоступенчатую проверку. Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД и упростит жизнь тысячам автолюбителей.

Впрочем, речь идет не только о комфорте водителей. Упрощение правил может привести к снижению числа нелегальных услуг в сфере тюнинга. Когда легализовать доработки станет проще и дешевле, у владельцев исчезнет стимул обращаться к сомнительным мастерам. Это, в свою очередь, повысит качество работ и уровень безопасности на дорогах.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня оформление изменений в конструкции автомобиля требует не только времени, но и серьезных финансовых вложений. Неудивительно, что многие предпочитают действовать в обход закона. В результате государство теряет контроль над этим сегментом рынка, а сами автомобилисты рискуют получить штраф или даже лишиться регистрации машины.

Предложенные меры могут стать первым шагом к цивилизованному рынку тюнинга в России. Если часть процедур действительно переведут на уведомительный порядок, это откроет новые возможности для автолюбителей и бизнеса. Однако пока неясно, как быстро и в каком объеме будут реализованы эти предложения. В любом случае, инициатива уже вызвала оживленную дискуссию среди экспертов и простых водителей.

Сейчас, когда интерес к индивидуализации автомобилей только растет, вопрос легализации тюнинга становится особенно актуальным. Многие владельцы хотят выделиться на дороге, но не готовы тратить месяцы на согласования. Если правила действительно упростят, это может стать переломным моментом для всей отрасли.

Как сообщает Autonews, инициатива депутатов - это не просто попытка облегчить жизнь автолюбителям. Это еще и шаг к снижению административной нагрузки на государственные органы, а также к повышению прозрачности рынка. В условиях, когда каждый второй доработанный автомобиль оформлен с нарушениями, такие перемены выглядят более чем своевременно.

