Депутаты предложили лишать прав на основе данных с дорожных камер

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Подавляющее большинство штрафов сейчас выписывают на основе данных с дорожных камер. В Госсовете Татарстана посчитали, что даже штраф в 5 000 рублей за превышение скорости более чем на 60 км/ч или повторный выезд на полосу встречного движения не имеет необходимого эффекта. Нарушители опасаются только экипажей ДПС, которые могут лишить их прав.

Депутаты предложили «уравнять в правах» дорожные камеры и инспекторов ГИБДД. Они внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает «усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима», пишет Коммерсантъ. Изменения хотят внести в ст. 12.9 КоАП (превышение скорости), ст. 12.15 (нарушение правил разъезда или обгона), а также ст. 28.6 (назначение административного наказания без составления протокола).

Между тем основатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков подчеркивает, что ограничения для камер ввели неслучайно. Постановление оформляется в упрощенном виде, без присутствия водителя и составления протокола. Дорожные камеры часто ошибаются. Поэтому лучше увеличить число дорожных инспекторов, чем наделять камеры более широкими полномочиями.

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