5 февраля 2018, 12:36

Депутаты предложили отменить плату за парковку в Москве на время снегопада

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сделать парковку в столице бесплатной на время сильных снегопадов. В качестве примера депутат привел положительный опыт США.
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Ярослав Нилов предложил ввести в столице «парковочные каникулы» в период снегопадов, когда водители смогли бы бесплатно оставлять автомобили в зоне платной парковки. По его словам, автомобилисты часто жалуются на неудовлетворительное состояние платных парковок. Уборочная техника не справляется с большими объемами выпавшего снега. А водителям трудно не только припарковать машину, но и выехать на ней из образовавшегося сугроба. Власти при этом продолжают исправно требовать плату за парковку и штрафовать неплательщиков.

Депутат заявил, что в течение последних нескольких лет в США водителям разрешают не оплачивать парковку, если парковочное место должным образом не подготовлено коммунальным службами. Нилов попросил столичные власти присмотреться к опыту других стран. Подобный шаг стал бы неплохой компенсацией автомобилистам за доставленные неудобства и помог снизить социальную напряженность.

За прошедшие сутки в Москве выпало 45 см снега. Это превышает месячную норму. Дорожные службы вывезли с улиц города 1,2 млн кубометров снега. Но снегопад не прекращается ни на минуту, и коммунальщики не справляются с натиском непогоды. На дорогах местами образовались снежные заносы. Особенно непростая ситуация сложилась на МКАД. Фуры здесь буксуют, не могут преодолеть даже на небольшие подъемы и блокируют полосы. Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой хотя бы на один день пересесть на общественный транспорт.

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Депутаты предложили отменить плату за парковку в Москве на время снегопада
Ярослав Нилов предложил ввести в столице «парковочные каникулы» в период снегопадов, когда водители смогли бы бесплатно оставлять автомобили в зоне платной парковки. По его словам, автомобилисты часто жалуются на неудовлетворительное состояние платных парковок. Уборочная техника не справляется с большими объемами выпавшего снега. А водителям трудно не только припарковать машину, но и выехать на ней из образовавшегося сугроба. Власти при этом продолжают исправно требовать плату за парковку и штрафовать неплательщиков.Депутат заявил, что в течение последних нескольких лет в США водителям разрешают не оплачивать парковку, если парковочное место должным образом не подготовлено коммунальным службами. Нилов попросил столичные власти присмотреться к опыту других стран. Подобный шаг стал бы неплохой компенсацией автомобилистам за доставленные неудобства и помог снизить социальную напряженность.За прошедшие сутки в Москве выпало 45 см снега. Это превышает месячную норму. Дорожные службы вывезли с улиц города 1,2 млн кубометров снега. Но снегопад не прекращается ни на минуту, и коммунальщики не справляются с натиском непогоды. На дорогах местами образовались снежные заносы. Особенно непростая ситуация сложилась на МКАД. Фуры здесь буксуют, не могут преодолеть даже на небольшие подъемы и блокируют полосы. Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой хотя бы на один день пересесть на общественный транспорт.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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