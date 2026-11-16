Регистрация тюнинга в один клик через Госуслуги: какие доработки авто хотят вывести из тени

Фаркопы, пороги и обвесы за 2000 рублей: как предлагают упростить легализацию тюнинга

С 24 сентября 2025 года заявления на изменение конструкции принимают через «Госуслуги». Депутаты считают, что электронная подача не сократила количество согласований. Они предлагают отдельный маршрут для типовых работ с заранее известной стоимостью.

С 24 сентября 2025 года заявления на изменение конструкции принимают через «Госуслуги». Депутаты считают, что электронная подача не сократила количество согласований. Они предлагают отдельный маршрут для типовых работ с заранее известной стоимостью.

При оформлении переоборудованной машины действующая процедура включает несколько последовательных этапов. Сначала аккредитованная испытательная лаборатория выдает заключение о возможности внести изменения. Затем владелец получает разрешение Госавтоинспекции и устанавливает оборудование. После работ автомобиль вновь предъявляют лаборатории, проводят техосмотр и оформляют свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности.

Депутаты фракции «Новые люди» предлагают выделить для типовых изменений отдельный ускоренный маршрут на «Госуслугах». Обращение председателю правительства Михаилу Мишустину направили Владислав Даванков и Сергей Дружинин. К ним присоединились другие парламентарии, выяснил Autonews.

С 24 сентября 2025 года заявление на оформление изменений конструкции можно подать через портал. При электронной подаче разрешение могут выдать за один рабочий день, а при личном обращении в подразделение ГИБДД срок составляет до трех рабочих дней. Онлайн-подача избавляет от необходимости посещать ведомство, чтобы получить разрешение, но не отменяет предварительное заключение лаборатории. Итоговая оценка безопасности и техосмотр также остаются обязательными. Заключение и протокол испытаний оформляют документально и вносят в соответствующие реестры.

По оценке авторов обращения, электронная форма не избавила водителей от сложных согласований: для типовых безопасных работ нет единого порядка с заранее известными сроками и ценой. Депутаты связывают с этим нежелание части водителей регистрировать изменения. Из-за этого, указывают они, труднее контролировать техническое состояние машин.

Интерес к доработкам подтверждают данные социологических опросов, приведенные в обращении: 53% участников хотели бы сделать лучше характеристики автомобиля, а 19% уже внесли изменения. Расходы на автомобильное оформление можно сравнить с теми, что описаны в разборе расчета утильсбора: нынешняя инициатива касается регистрации изменений конструкции. Госпошлина за разрешение составляет 3 тыс. рублей, за свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности - 4,5 тыс. рублей. Вместе эти две услуги обходятся в 7,5 тыс. рублей. Экспертизы, установку оборудования и техосмотр оплачивают отдельно. Предлагаемый депутатами базовый платеж в 2 тыс. рублей относится к инициативе по типовым работам, а не к действующим тарифам общей процедуры.

На первом этапе ускоренный порядок предлагают распространить на спойлеры и пороги, а также на некоторые обвесы. В перечень могут войти фаркопы и лебедки, если их установка требует регистрации. В качестве ориентира назван базовый платеж в 2 тыс. руб. По замыслу депутатов, тарифы для отдельных компонентов могли бы установить профильные органы исполнительной власти. Владелец выбрал бы вид доработки, ознакомился с требованиями, сроком и стоимостью, а затем отправил одно электронное заявление. Данные планируют передавать между ведомствами.

Упрощение не должно отменять проверки сложных переделок. Изменения двигателя и подвески, рулевого управления, световых приборов или системы выпуска отработавших газов должны пройти предусмотренную оценку безопасности. Депутаты также ссылаются на ТР ТС 018/2011: специальная проверка не требуется для компонентов, предусмотренных изготовителем либо прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства.

После получения свидетельства сведения о переоборудовании вносят в регистрационные документы автомобиля. Владельцам предписано обратиться за внесением изменений в ПТС и СТС в течение 10 суток. Даже при электронной подаче разрешения технический контроль после установки оборудования и оформление итогового свидетельства остаются отдельными этапами.

Чтобы запустить новый маршрут, потребуется изменить постановление правительства № 413 и нормативные документы МВД. Если введут новую пошлину, понадобятся поправки в Налоговый кодекс. Мишустина попросили поручить МВД, Минцифры, Минфину и Минпромторгу совместно с Росстандартом и Росаккредитацией проработать перечень допустимых доработок, электронную процедуру и тарифы.