Депутаты расширили список нарушений ПДД, за которые можно сесть в тюрьму
За неоднократный выезд на полосу встречного движения или за превышение скорости на 60 км/ и более хотят штрафовать на 200 000 – 300 000 рублей или выписывать до 480 часов обязательных работ, до 2 лет принудительных работ или до 2 лет колонии. Для тех же, кто ранее уже имел судимость за такое преступление, ответственность составит до 3 лет лишения свободы. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, борьба с лихачами будет продолжена. Сейчас прорабатываются очередные изменения в законодательство. О них Володин пообещал рассказать позже.
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